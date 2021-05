Nederland is een van de best verzekerde landen ter wereld; bijna alles kun je hier verzekeren en wij doen dat dan ook graag.

Je kunt je hond, kat of konijn ook verzekeren tegen ziektekosten. Ik krijg ook vaak de vraag: ’Is het verstandig om mijn huisdier te verzekeren?’

Daar zijn twee goede redenen voor: als je geen flinke spaarpot hebt voor onvoorziene ziektekosten, dan is het verstandig om je huisdier te verzekeren.

Ook als je het een prettig idee vindt dat je huisdier bij ongevallen of ziekte de beste zorg krijgt, kan dat een goede reden zijn om Minoes of Fikkie te verzekeren.

Mensen die een goed gevulde spaarpot hebben of bijvoorbeeld maandelijks een bedrag sparen voor de ziektekosten van hun huisdier, kunnen ervoor kiezen om deze niet te verzekeren. Een voordeel van zelf sparen is natuurlijk dat als je weinig kosten maakt, er nog steeds een appeltje voor de dorst is.

Pas aan het einde van het leven van je huisdier kun je de optelsom maken of sparen dan wel verzekeren financieel de beste keuze was. Als je weinig gebruik van de verzekering voor je huisdier maakt, dan vind ik dat niet zozeer zonde van de premie, maar vooral fijn dat je dier gezond is en goed dat je bent voorbereid bij eventuele gezondheidsproblemen.

Een brandverzekering voor je huis is duurder als je een rieten dak hebt en een cabrio verzekeren is ook duurder dan een gewone auto. Zo zal de premie voor een grote hond of een oud huisdier ook hoger liggen dan bij een jonger en lichter dier.

Maar er zijn ook veel kwalen en ziektes onder bepaalde rassen die buiten de verzekering vallen. Als jouw huisdier tot een risico-ras behoort en zo’n kwaal heeft, dan worden deze ziektekosten dus niet vergoed.

Hier gaat een heel duidelijk signaal vanuit. Er zijn namelijk weinig zaken die niet zijn te verzekeren. Een verzekeraar die iets niet wil of kan verzekeren, acht de kans op deze problemen dus groot en de bijkomende ziektekosten daarvan te hoog.

Misschien is dat ook het meest objectieve aanschafadvies bij een huisdier. Kijk eens goed welke vergoedingen allemaal worden uitgesloten bij bepaalde rassen.

Denk goed na of je een dier van een dergelijk ras wilt aanschaffen als de kans op deze problemen zo groot is dat zelfs de verzekeraar er geen brood in ziet...

