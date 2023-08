Dagrecept: Mosselen met een tropische twist

Het mosselseizoen is in volle gang, ik hoop dat u al een keer in de gelegenheid bent geweest om van die Zeeuwse zaligheid te genieten (ook al is hij iets duurder dan vorig jaar). Het overgrote deel van de opbrengst gaat trouwens naar België en Frankrijk, waar schaal- en schelpdieren veel vaker op tafel komen. Misschien dat onderstaand recept sommige twijfelaars over de streep trekt.

Deze mosselen met knoflook, peper, kokosmelk en citroengras komen uit de koksmuts van Justin Niessen, uit zijn boek De nieuwe Caribische keuken. Nodig voor 2 personen: - 2 kilo mosselen - 1 liter kokosmelk - 5 laurierblaadjes - 2 stengels citroengras - 3 limoenblaadjes - 1 à 2 rode pepers (ringen) - 1 witte ui (fijngesnipperd) - 2 tenen knoflook (fijngehakt) - 1 blokje visbouillon - peper en zout - zonnebloemolie om te bakken Bereiding Verwijder kapotte en geopende schelpen. Spoel de mosselen 2 minuten met koud water schoon. Bak ondertussen de overige ingrediënten (behalve de kokosmelk en de visbouillon) met wat zonnebloemolie in een pan. Voeg de kokosmelk toe zodra het gaat fruiten, doe het bouillonblokje erbij als de kokosmelk heet is. Laat alles inkoken tot een curry. Zet een ruime pan op het vuur en doe de mosselen erin als hij goed heet is. Voeg na een halve minuut wat knoflookpulp uit de kokoscurry en wat zout en peper toe. Als de mosselen bijna open gaan, kun je 3 soeplepels kokosvocht toevoegen. Laat het kokosvocht nog 1,5 minuut inkoken en je kunt aan tafel. Geef er brood of rijst bij.