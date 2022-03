Een hotpot is hartstikke hot: zo maak je het zelf

De pan

First things first: het ziet er natuurlijk beregezellig uit zo’n hotpot-pan met twee vakken, maar we kunnen ons voorstellen dat dit geen pan is die je toevallig thuis al hebt liggen. Twee pannen op twee rechauds werken in dat geval ook prima.

Zorg er dan voor dat de pannen geen toelopende bodem hebben, niet te groot (maar ook niet te klein) zijn én genoeg diepte hebben. Een Creuset pan werkt bijvoorbeeld prima.

De bouillon

Eén van de hoogtepunten van een hotpot zijn de verschillende bouillons. Met een pittige en een niet of minder pittige bouillon weet je in ieder geval zeker dat iedereen aan tafel blij is. En aangezien de bouillon de hotpot kan maken of breken, maak je die uiteraard helemaal zelf (al kun je ze ook kant-en-klaar kopen bij sommige toko’s).

Tip: maak veel, waardoor je je eigen ‘instant’ bouillon basis hebt, ook voor een volgende keer óf gewoon voor over je rijst.

De ingrediënten

Een goede bouillon vraagt om minstens zulke goede ingrediënten. Denk aan groentes als Chinese kool, (mini) paksoi, verschillende paddenstoelen, noedels, dumplings en/of rijstcakes. Ook zin in vlees? Kies bijvoorbeeld voor Wagyu beef in dunne plakken.

De dipsauzen

Zeker net zo belangrijk: de dipsauzen. Denk aan spicy chili-olie (al dan niet zelfgemaakt), sesam-knoflook saus, of soja-zwarte azijnsaus. Het geweldige aan al deze verschillende ingrediënten? Je kunt eindeloos blijven combineren.

Tips

Belangrijk om te weten tijdens het hotpotten: elk ingrediënt heeft z’n eigen gaartijd. Waar het vlees bijvoorbeeld op z’n lekkerst is na slechts een seconde of 15, heeft een dumpling iets meer tijd nodig om alle bouillonsmaken te absorberen.