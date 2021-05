Recept van topkok Tom Beckers: lamsstoof & spätzle

Op het persoonlijke menu van topkok Tom Beckers staan sporten en gezond voedsel op het menu, vooral nu hij nog aan het herstellen is van een coronabesmetting. Gezond eten kan heel lekker zijn, zeker als hij een lamsbout uit het Britse Dorset heeft weten te bemachtigen, waar hij lang kookte. Voor vrouw Laura en 7-jarige dochter Wendy maakt hij dit weekeinde lamsstoof met spätzle, daslook en groene asperges. Ook maken? Lees dan snel verder voor het menu.

Lamsstoof & spätzle (4 pers.)

Nodig:

1 kg lamsnek (in 4 stukken)

1 l lamsfond

25 cl rode wijn

1 ui

1 prei

1 winterpeen

½ bol knoflook

2 laurierblaadjes

2 takjes tijm

peper en zout

zonnebloemolie

8 groene asperges

Besprenkel lam met zout en peper en bak goudbruin in de olie. Bak fijngesneden groenten kort mee. Blus af met de rode wijn, voeg fond en kruiden toe en breng aan de kook. Draai het vuur laag en doe een deksel op de pan. Laat 2 uur op klein pitje met de deksel erop gaar worden. Haal lam uit de pan, zeef het vocht en kook dat voor de helft in. Pluk vlees in kleine stukken en leg in de jus. Blancheer asperges.

175 gr bloem

5 gr zout

1 ei

100 gr water

500 gr daslook

500 zonnebloemolie

100 gr geraspte Parmezaanse kaas

Meng bloem, zout, ei en water met de hand tot een deeg. Wrijf deeg boven pan met kokend water door een zeef met gaatjes van ca. 1 cm zodat kleine pastabolletjes in de pan vallen. Schep spätzle eruit als ze komen bovendrijven en koel terug in ijswater. Blancheer daslook in kokend water en koel terug in ijswater. Knijp daslook uit, draai met zonnebloemolie ca. 6 min. in de blender tot die warm is en laat uitlekken in een koffiefilter.

Bak spätzle krokant in gezeefde daslookolie. Meng daslookpulp uit koffiefilter met 60 gram Parmezaan en scheutje daslookolie tot een smeuïge pesto en roer door de spätzle. Verdeel over vier warme borden en schep lam eroverheen met wat jus, daslookolie en Parmezaan. Serveer met asperges.