’Patagonië is één groot avontuur’

Mooiste herinnering

„De berggorilla’s in Uganda. Op zeven meter afstand was een groep van tien gorilla’s aan het spelen en chillen, geweldig. De zilverrug zat achter zijn familie en hield de boel in de gaten. Een jong van circa zeven maanden haalde capriolen uit met zijn broertje en moeder. We mochten ze een uur bekijken.”

Bijzonder

„Wandelen met ijzers onder je schoenen op de één na grootste gletsjer ter wereld, de Perito Moreno in Argentinië. Aan het eind van de tocht proostten we met whisky met ijs van die gletsjer! De rondreis in Patagonië was één groot avontuur. Walvissen op 20 meter van onze boot, wandelen tussen de pinguïns en met een slee de vulkaan de Villaricca afglijden. Bergwandelingen, boottochten en de mooiste luchten ooit.”

Verste reis

„In Nieuw-Zeeland trokken we vier weken rond. We zagen dolfijnen springen, hebben watervallen bewonderd en omhoog gestaard naar bomen van 50 tot 80 meter. Rotorua op het Noordereiland is sprookjesachtig, met zijn nevels en gekleurde poelen. De zwavelstank neem je voor lief. De vijfdaagse wandeltocht op het Zuidereiland, de Milford Track, was een onvergetelijke ervaring. Je loopt tussen tientallen tinten groen, mos en varens.”

Eng

„In Afrika stoorden we twee luipaarden tijdens het paren in Afrika. Het mannetje vloog bijna tegen het raam van ons safaribusje aan. In Kenia zijn we aangevallen door bavianen tijdens onze lunch in de buitenlucht. Een aantal lunchpakketten hadden ze te pakken, maar ons gelukkig niet.”

Altijd mee

„Een goed boek en altijd een fototoestel Zo is het gelukt om een stel wilde lama’s te fotograferen die in het Andesgebergte kwamen aanzeilen.”

Advies

„Doe iets onverwachts. In Nieuw-Zeeland vlogen we in een helikopter vanaf het Zuidereiland naar Stewart Eiland om een dagtocht te maken. Nooit eerder in zo’n apparaat gezeten, maar zo mooi. Net als het eiland.”

Dichterbij

„Staar je niet blind op verre reizen. Dichter bij huis is het ook fijn. Dit jaar wandelden we langs de Moezel. Elke dag vanuit een dorpje 300 meter klimmen en dan: wát een uitzichten op de wijngaarden en de rivier! De Duitse gastvrijheid is geweldig.”

