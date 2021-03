Mijn coronamaatje&ik: ’Ik kreeg er een nieuwe collega bij’

Wie: Janneke de Boer (38), orthomoleculair darmtherapeut

Coronamaatje: Tamara Harberts (31)

„Rond augustus ging Tamar mij volgen op Instagram. Ik stuurde haar daarop een berichtje omdat ik het leuk vond dat ze mij was gaan volgen en of ze het leuk vond als we even zouden bellen om kennis te maken. Ik doe dit bij profielen die mij aanspreken om elkaar beter te leren kennen en om social media echt sociaal te maken. Tamara reageerde daar ontzettend enthousiast op en in plaats van een 45 minuten durende zoommeeting werd het een 2 uur durende zoommeeting.

Tamara gaf aan dat ze wel heel erg graag bij mij klant wilde worden om haar gezondheid te optimaliseren. Ze is zelf kindervoedingstherapeut, maar jezelf een schop onder je kont geven is toch altijd lastig en anders. En het werd nu wel eens tijd dat ze voor zich zelf ging zorgen, met mijn hulp.

Herkenning

Elk gesprek dat we hadden voor haar consult liep steeds uit, we waren zo heerlijk aan het kletsen en elkaar aan het helpen: door corona lopen we in de praktijk toch tegen dingen aan, en daarin vonden we herkenning.

In het derde consult hadden we het niet eens meer over haar gezondheid, maar over onze praktijken: hoe je dingen moet doen, hoe ga je online, wat zeg je in een live uitzending, hoe zet je je boekhouding op in excel, hoe maak je een webinair en een online training? Dat soort zaken.

Het is ontzettend leuk om haar hierbij te helpen en te begeleiden en om haar te zien groeien. We bellen elkaar als we nieuwe klanten hebben en geven elkaar echt energie. En ze doet het ontzettend goed, haar online profiel ziet er nu gelikter uit dan dat van mij haha!

Inmiddels appen we elkaar dagelijks. Op maandag vragen we elkaar hoe het weekend was en wensen we elkaar een mooie week toe. Dagelijks spreken, helpen en luisteren we naar elkaar. We zijn echt hele goede collega’s op afstand, terwijl we elkaar nog nooit in het echt hebben gezien! Het maakt mijn dagen zo alleen op kantoor echt veel leuker en gezelliger en als zzp’er is het toch wel heel erg fijn om iemand te hebben om mee te sprarren.

Samenwerken

In de tussentijd zijn we ook samen gaan werken, als zij kinderen als klant heeft met darmproblemen ondersteun ik haar en zij ondersteunt mij als ik klanten heb met kinderen. Het is echt heel erg leuk om zo met elkaar om te gaan, trots op elkaar te zijn en elkaar positiviteit te geven als we het even niet meer ziet zitten.

Ik was me er niet van bewust, maar als je ineens zo’n collega krijgt is dat toch wel heel erg leuk. Het is fijn te merken dat iemand zo lief en meegaand kan zijn; zo stuurde ze me eens als verrassing een bos bloemen en als ze weet dat ik iets moeilijks heb, wenst ze me sterkte. Zo zie je maar: je bent nooit te oud om nieuwe lieve mensen te leren kennen. Ik hoop haar een keer in het echt te ontmoeten en een stevige knuffel te kunnen geven!”