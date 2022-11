Patrick van Dam ging als één van de weinigen ter wereld backstage bij het beste squadron van de Amerikaanse luchtmacht

Als klein .ventje woonde Patrick van Dam (52) op een steenworp afstand van vliegbasis Soesterberg. Elk vrij uurtje keek hij samen met zijn vriendjes vanachter het hek naar de machtige opstijgende en landende straaljagers. „In die tijd was alles wat met Amerika te maken had, nog supercool. Er waren nog geen honderd zenders op de buis waarop je het hele Amerikaanse leven meekreeg.”

In Soest woonden veel Amerikanen die op de vliegbasis werkten. Gehuld in een pilotenjackie belde Patrick aan om hen in zijn beste Engels welkom te heten en met een plattegrond wegwijs te maken. „Zij vonden het superschattig en namen me mee de basis op om straaljagers van dichtbij te kijken en er zelfs in te zitten. Dat was het walhalla.” Hij had zelfs een eigen naamembleem, gekregen van een piloot, en verzamelde ze ook van andere Amerikaanse squadrons.

Creatief

Maar zoals het vaker gaat met jongensdromen diende het echte leven zich aan. Een disco-oor, veroorzaakt door harde muziek uit z’n walkman, maakte dat hij werd afgekeurd voor militaire dienst. Iets creatievers lag hem meer, als artdirector bij een reclamebureau en daarna bij magazines. Waaronder Playboy waar hij het backstageleven fotografeerde, dat resulteerde in een boek met foto’s achter de schermen.

„Ik fotografeerde al als hobby en focuste me op het ontglamouren van werelden waar een bepaalde cultuur omheen hangt. Mensen kennen altijd het mooie eindproduct, maar hoe het tot stand komt, zien ze niet. Als documentairefotograaf wil ik laten zien waar mijn oog op valt.”

Dat deed hij al voor het (failliet gegane) ruimtebedrijf van zakenman Michiel Mol, totdat het idee voor dit boek kwam. „Op de grafische school tekende ik een ontwerp voor een Amerikaans squadron dat een heel lelijk embleem had. Op een dag kreeg ik mijn ontwerp geborduurd in de bus met een briefje erbij: ’Hé Red (verwijzend naar zijn bos rode haar, red), we hebben hem laten maken!’. Daarna heb ik voor meer luchtmachteenheden ontworpen.”

Daardoor was zijn netwerk bij de Amerikaanse luchtmacht groot en ontstond het idee voor het boek Mission ready, inside the best fighter squadron of the U.S. Air Force.

„Ik wilde geen standaard luchtvaart-fotoboek met plaatjes van vliegtuigen, maar laten zien dat het niet alleen gaat om die piloten met hun stoere zonnebrillen of die straaljagers met hun brullende motoren. Ik wilde van A tot Z laten zien wat er nodig is om zo’n ding de lucht in te krijgen.”

Paradepaardje

Dan ook maar meteen bij het 493rd Fighter Squadron dat vanwege diverse gewonnen awards bekendstaat als het beste in de Amerikaanse luchtmacht. Het laatste squadron in Europa dat met de legendarische F-15 Eagle vloog, het paradepaardje dat ons continent veilig moest houden. Met zijn 50 jaar over zijn houdbaarheidsdatum heen en ondertussen ingehaald door de technieken van de hypermoderne opvolger F-35, waardoor een fotoboek een mooi eerbetoon zou zijn.

De toenmalige commandant van het 493e, Lendy Renegar, vond het een mooi plan. Wat volgde was de Amerikaanse autoriteitentrap: via de wing-commandant een treetje hoger naar het hoofdkwartier van de Amerikaanse luchtmacht in Europa, naar een generaal en tot het grootse Pentagon. „In mailwisselingen zag ik af en toe een e-mailadres met @pentagon voorbijkomen”, weet Van Dam nog. „Ik had weinig hoop.”

Tot zijn eigen verbazing kwam er na bijna een jaar echter groen licht. De start van een proces dat uiteindelijk in totaal zes jaar zou duren. Op 4 maart 2016 was het zover. Patrick: „Ik wist niet waar ik moest beginnen, zoveel was er te zien.” Speciaal hiervoor had hij zijn grote spiegelreflexcamera verruild voor een handzaam en geluidloos exemplaar, zodat hij echt een vlieg op de muur kon zijn.

Niks geen Top Gun

Wat hem vooral opviel? „Het is ver verwijderd van het Top Gun-idee van stoere piloten met zonnebrillen in flitsende straaljagers. Je ziet 50 jaar oude afgetrapte jets en de piloten zijn niet allemaal mooie, gelikte jongens, maar 25-jarigen met pukkels die in een miljoenenkist met dodelijke wapens aan boord vliegen en daardoor een immens grote verantwoordelijkheid hebben. Terwijl een smalltown boy uit Iowa op zijn 19e eraan staat te sleutelen.”

De piloot en zijn crew chief houden nauw contact voor de missie begint.

Juist dat laatste wilde Patrick ook laten zien. „Die monteurs zijn bijna nooit zichtbaar, maar wel onmisbaar. Piloten voelen zich superieur: ze hebben gestudeerd, zijn slim en die jonge monteurs zijn ’maar’ monteurs. Handen onder het vet, gezicht met zwarte vegen en bij de luchtmacht gegaan om uit dat gehucht weg te komen en toch nog iets van wereld te kunnen zien.”

Op de basis opererend lanceerde Van Dam het idee om daadwerkelijk een vlucht in de F-15 Eagle mee te maken. Alles wat hij tot dan toe had gefotografeerd, was immers bedoeld om in de lucht het beste te zijn. Het zou het verhaal compleet maken. Onmogelijk, want het was te kostbaar en er waren te veel restricties, luidde het antwoord van de commandant, al zou hij het wel aanvragen.

Finland

Maanden later kwam het volgende groene licht van de grote baas van de U.S. Air Forces in Europe. Zij het niet vanaf de basis in Engeland, waar hij de grondfoto’s maakte. Duizend regels, onder meer voor over water vliegen, zorgde ervoor dat De Vlucht in Finland zou plaatsvinden.

Een medische keuring en een vracht aan informatie over veiligheidsprotocollen, knopjes en G-krachten volgden, tot Het Moment daar was. „Dan sta je ineens op de startbaan, geeft de piloot het sein ’ready to go’ en word je met abnormale snelheid afgeschoten.”

„In een normaal vliegtuig voel je al dat je bij het opstijgen in je stoel wordt gedrukt, dit lijkt wel maal 20, want je gaat binnen enkele seconden naar een snelheid van 300 kilometer per uur. Je hoort ondanks je helm en hoofdtelefoon toch de motoren brullen en hebt geen idee waar je bent of hoe hard je gaat.”

Eenmaal boven de wolken was alles ’kneiterblauw’, weet hij nog. „Rechtdoor vliegend voel je de G-krachten niet echt, bij een bocht voelt het alsof er iets heel zwaars op je lichaam terechtkomt en je in je stoel wordt gedrukt. Straaljagers zijn gevoeliger voor luchtzakken dan gewone vliegtuigen: alles vibreert, beweegt en maakt geluid. Niet bepaald een smooth ride.”

Ondertussen moesten er natuurlijk ook foto’s worden gemaakt terwijl het bloed uit zijn hoofd trok, de G-krachten, strakke gordels en nauwe cockpit maakten dat achterom draaien lastig was en de misselijkheid waarvoor hij was gewaarschuwd, omhoog kroop.

Kotsmisselijk

Het van tevoren zorgvuldig samengestelde draaiboek van bedachte foto’s kon al snel overboord: het squadron was immers met een missie bezig, niet met poseren. Het romantische idee van een formatie van drie straaljagers dicht bij elkaar werd ’m niet. Wel maakte hij een plaat van een straaljager die ín de lucht wordt bijgetankt, vanuit een tankervliegtuig met een meterslange slurf waar liters kerosine doorheen werd gepompt.

Twee uur lang beleefde Patrick van Dam strak ingegespt en met helm, vizier, anti-G-broek en zuurstofmasker een zogeheten dogfight van achter elkaar vliegende straaljagers die doen alsof ze elkaar uit de lucht schieten. Na een uur nam de misselijkheid toe. Ook daar was instructie voor gegeven: seintje aan piloot Steal geven, microfoon uit zodat hij andermans braakgeluiden niet hoorde en zuurstofmasker af, of zelf naderhand schoonmaken.

„Na het overgeven voelde ik me brak, mijn lichaam was in shocktoestand en ik was echt in gevecht met mezelf, want bij elk laf bochtje kwam de misselijkheid weer. De piloot vroeg nog of ik zelf wilde sturen, maar ik wilde maar één ding toen onze brandstof bijna op bleek: terug naar de grond.”

Spijt

Later kwam de spijt: „Ik had gewoon zélf een straaljager kunnen besturen! Pas na dagen kon ik genieten en concluderen dat mijn missie was geslaagd. Slecht een handjevol Nederlanders kan zeggen dat ze hebben meegevlogen met het beste squadron van de Amerikaanse luchtmacht.”

Vervolgens moest er een selectie worden gemaakt uit een paar duizend foto’s, waarvan er uiteindelijk 111 in het boek kwamen en een aantal op missionready-thebook.com. Met het naslagwerk is zijn jongensdroom uitgekomen. „Ik wilde een eerlijk verhaal over de Amerikaanse luchtmacht vertellen zonder dat het een pr-brochure werd.”

Na elke vlucht worden de helmen van de piloten verzameld om schoongemaakt en gecheckt te worden.

„Maar ook met respect, want het is heel makkelijk om alleen de lullige of lelijke dingen te laten zien: een oud dichtgesmeerd vliegtuig, mensen onder de smeer. Ik weet nu dat er nul glamour aan het vak zit. Tijdens zo’n vlucht verliezen ze liters vocht, voor een missie zijn ze maanden van huis en ze moeten constant gefocust zijn, anders kan het heel erg mis gaan.”

„Als het misgaat, heeft dat een enorme impact op het squadron; de kameraadschap is sterk. Bijvoorbeeld als een piloot het niet overleeft, zoals die 25-jarige die net als gevechtspiloot was begonnen. Ik heb speciaal voor hem een embleem ontworpen. Hij was net getrouwd, de eenheid zamelde geld voor zijn weduwe in. Daar had ík al emoties bij, laat staan als het iemand uit je eenheid is.”

Inmiddels heeft het boek internationale prijzen gewonnen. „Een bevestiging dat ik niet de enige ben die het mooi vind”, lacht Van Dam. „Mijn jongensdroom is uitgekomen en ik heb een heleboel nieuwe ideeën die ook met de Amerikaanse luchtvaart te maken hebben.”

„Door dit boek te maken, weet ik dat niets onmogelijk is. ’Nee’ bestaat niet als je een goed verhaal, doorzettingsvermogen en vertrouwen in je project hebt. Nou ja, misschien hooguit als je backstage de astronauten tijdens een raketlancering wilt fotograferen.”