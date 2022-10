Speciaalbier gemaakt van oertarwe, is dat eigenlijk lekker?

Er hangt een gezellige sfeer wanneer we aankomen in het dorpje Reijmerstok, op een steenworp afstand van Gulpen in Zuid-Limburg. Bij de boerderij, vlak bij de hopvelden van Gulpener, gaan mensen af en aan om de lokaal geteelde hop te komen plukken. De fraaie klimplant groeit langs strak gespannen draden; een rank kan wel tot zo’n zeven meter hoog worden.

De plukkers worden Gulpener-vrienden genoemd, legt directeur Jan-Paul Rutten uit. „Zij helpen al sinds het begin om de hop te plukken. We zijn in 1997 begonnen om eigen hop te planten. Wat wordt geoogst, voorziet in 60 tot 70 procent van de behoefte.”

Experimenteren

„Wij geloven in de kracht van onze regio. Gebruik van lokale hop en granen is duurzamer dan importeren uit het buitenland. Tegelijkertijd zijn we twee jaar geleden aan het experimenteren geslagen met bier brouwen met zogenoemde ’oertarwe’ die oorspronkelijk in de buurt van Gulpen groeit. Denk aan emmertarwe en rogge.”

De herintroductie van die granen is goed voor de biodiversiteit. Oergranen hoeven ook niet te worden bespoten omdat ze een natuurlijke afweer tegen ziektes hebben. Dat is weer goed voor een langdurig gezonde bodem.

Aan de basis van het speciaalbier van oergranen ligt het nieuwe brouwhuis dat Gulpener heeft ontwikkeld. Jan-Paul Rutten: „We gebruikten al sinds jaar en dag andere granen. Mijn vader heeft immers in de jaren 90 Korenwolf ontwikkeld, een witbier waarin vier soorten graan zitten, onder meer spelt en tarwe. Maar in het oude brouwhuis kon je naast gerst maar een klein deel alternatieve granen toevoegen omdat anders de filtratie niet meer goed verliep. We zijn toen bewust naar een andere techniek op zoek gegaan.”

Dit nieuwe brouwhuis is het meest duurzame van Europa. De nieuwe brouwerij in Gulpen gebruikt 75 procent minder energie en kan volledig met lokale ingrediënten werken. Het nieuwe filter in het brouwhuis is in staat om oude oergranen te verwerken. Rutten: „Daarmee is een lang gekoesterde wens in vervulling gegaan: om bier met oude en bijna vergeten Limburgse granen te brouwen. Bevriende boeren zijn vorig jaar al begonnen met emmertarwe en rogge te telen.”

Zoetig

Zo wordt rogge benut voor het speciaalbier Sterk Rogge. „Een fruitig en licht pikant bier met veel mout, een stevig amberkleurig bier. Het bier is gebrouwen met 40 procent ongemoute rogge, dat is uniek. Om zoveel mogelijk smaak en aroma uit de rogge te toveren, is het bier op hoge temperatuur vergist. Het resultaat is een kruidig, fruitig en een beetje zoetig bier. Sterk Rogge smaakt naar roggebrood, ontbijtkoek en naar het Limburgse land: hoe mooi is dat?”

Een van de plaatselijke boeren die oergranen verbouwt, is Felix Huntjes. „Een biologische teler. We hebben met een groep hopplukkers onlangs een wandeling op zijn veld gemaakt. Huntjes heeft behalve gerst waarvan bier voornamelijk wordt gemaakt, ook rogge geteeld. Verder zijn we bezig met spelt en we zijn eindelijk in staat de lokale smaken in de flessen te stoppen.”

De oergranen worden in de nabije omgeving door biologische boeren geteeld. Ⓒ Foto Michael van Emde Boas

De relatie met de lokale boeren is een win-winsituatie, vertelt brouwmeester Bas Jacob. „We hebben het destijds eigenlijk omgedraaid. We hebben gevraagd welke gewassen ze afwisselend, biologisch, zouden willen telen om hun bodem zo gezond te houden. Daar zijn emmertarwe en rogge uitgekomen. Toen zijn we met die granen gaan spelen en daar zijn de Sterk Rogge en Oertarwe Blond uit voortgekomen.”

Tijd om deze soorten te proeven. De Sterk Rogge heeft een mooie amberkleur en pit, maar drinkt toch vrij makkelijk weg. Misschien zelfs wat aan de verraderlijke kant, met een alcoholpercentage van 8,5 procent. Het is een zogenoemd tripelbier dat zich kenmerkt door moutige en iets zoetige smaak. De Oertarwe Blond is wat zachter, iets minder bitter maar nog steeds fruitig, met 6,5 procent alcohol.

Hopfestival

Een nieuwe groep plukkers lost de huidige groep af. Deze kan nu verderop genieten van de beloning: een speciaal georganiseerd hopfestival met Limburgse lekkernijen en natuurlijk bier, gemaakt van granen en hop uit Zuid-Limburg.