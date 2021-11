Dit is het ideale tijdstip om te gaan slapen

Aan de Universiteit van Exeter in Engeland zijn ze op onderzoek uitgegaan. Daarbij keken wetenschappers naar wat het meest gezonde uur is om onder de wol te kruipen. De gezondheid van ons hart werd daarbij als uitgangspunt genomen.

Ideaal slaaptijdstip

En dat is slecht nieuws voor wie pas na middernacht de binnenkant van de ogen bekijkt: deze groep heeft een hogere kans op hart- en vaatziekten. De kans dat je hier last van krijgt als nachtbraker, is zo’n 25 procent hoger dan wanneer je eerder naar bed gaat.

Mocht je het als excuus willen gebruiken om heel vroeg naar bed te gaan, daar red je het ook niet mee. De mensen die structureel voor de klok van tien liggen te snurken, hebben 12 procent meer kans op hart- en vaatziekten. Het risico is het laagst als je tussen tien en elf in bed kruipt.

Veel meer factoren

Er werden voor het onderzoek ruuim 88.000 mensen onderzocht. Overigens betekenen de resultaten niet dat heel vroeg of heel laat slapen per definitie voor problemen met het hart zorgt. Er zijn talloze andere factoren die invloed hebben, zoals beweging, alcohol en je eetpatroon. Ook erfelijkheid kan een rol spelen. Er is daarnaast ook niet gekeken naar de slaapkwaliteit van de proefpersonen.

Biologische klok

De reden dat laat of vroeg slapen ongezond kan zijn, heeft te maken met de zon. “Als je laat gaat slapen en laat opstaat, mist je lichaam signalen van de natuur, zoals de ochtendzon”, zegt professor David Plans, hoofdonderzoeker.

“Dat licht helpt onze interne klok dagelijks opnieuw in te stellen. Doe je dat niet, dan kan dat negatieve gevolgen hebben voor je cardiovasculaire gezondheid.” Hij laat weten dat er veel meer onderzoek nodig is om precies uit te pluizen hoe het in elkaar steekt.