Duitsers pakken hardrijders met gat in de weg: de actibump

Te hard rijden wordt vooral afgestraft met boetes of het afpakken van een rijbewijs als de overtreder het echt te bont heeft gemaakt. In het Duitse Hanau wordt er nu ook een ander middel voor het afstraffen van hardrijders ingezet. De gemeente heeft op verschillende locaties een zogenaamde actibump geïnstalleerd. Deze moet hardrijders tijdens de daad confronteren met hun gedrag. Daardoor kunnen ze er beter van leren, althans dat is de gedachte.

Gat in de weg

De Actibump is een ontwerp uit Zweden en bestaat uit een stalen plaat die in het wegdek wordt gemonteerd. Daarboven wordt een sensor geplaatst die op enige afstand een te hard rijdende automobilist kan herkennen. Als dat het geval is, dan zakt de stalen plaat zo'n zes centimeter de grond in waardoor er dus letterlijk een gat in de weg ontstaat. De hardrijder kan hier niet meer voor remmen en klapt hier met volle vaart overheen. De bestuurder ervaart een harde klap in de auto en wordt direct met zijn overtreding geconfronteerd.

Bij de inzet van de actibump komen natuurlijk vragen over hulpdiensten naar boven. Deze rijden om een reden harder dan toegestaan. Gelukkig is daar een antwoord op. De voertuigen van de hulpdiensten worden allemaal uitgerust met een apparaat dat het zakken van de stalen plaat blokkeert als ze in de buurt zijn. Zo hebben zij dus geen last van de 'zware klap' bij het overrijden van het systeem.

Succesvol

Volgens de fabrikant van de Actibump heeft het systeem zijn werking al bewezen. In steden als Kopehagen en Malmö is het systeem al succesvol geweest in zones waar niet harder dan 20 kilometer per uur gereden mag worden. De gemeente Hanau zet het systeem in omdat de flitscamera's en andere strafmaatregelen niet voldoende bleken te werken. De hoop is dat de Actibump de hardrijders eindelijk zal opvoeden.