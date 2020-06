Snel je hypotheek aflossen? Maak gebruik van het sneeuwbaleffect

Extra aflossen op je hypotheek is een trend. Mensen gaan hun hypotheek steeds meer als een schuld zien – wat het natuurlijk ook is – en bedenken hoeveel rente ze kunnen besparen door niet dertig jaar over de afbetaling te doen. Het sneeuwbaleffect kan dit proces versnellen. Ik leg uit hoe je zo’n effect creëert.

1. Je doet een extra aflossing op je hypotheek. Je kunt vervolgens kiezen voor looptijdverkorting van je hypotheek of voor verlaging van de maandlasten. Om het sneeuwbaleffect voor je te laten werken, kies je voor de tweede optie.

2. Je ontvangt nu bericht van de hypotheekverstrekker dat je maandlasten door jouw extra aflossing zijn verlaagd. Hier staat vaak het nieuw te betalen bedrag in.

3. Reken het voordeel uit dat je met de extra aflossing hebt gecreëerd. Oftewel: hoeveel minder je nu per maand hoeft te betalen.

4. Nu komt de stap die het sneeuwbaleffect creëert. Je telt het bedrag van de vorige stap op bij je volgende (extra) aflossing. Als je bijvoorbeeld 200 euro hebt afgelost en daarmee je hypotheekbetalingen met 1 euro hebt verminderd, tel je die ene euro bij je volgende betaling op. Die wordt dan dus 201 euro.

5. Dit blijf je keer op keer doen. Zo groeit de aflossing steeds harder omdat je het voordeel dat je creëert, inzet om weer mee af te lossen. Dit principe werkt bij aflossing van schulden, maar je kunt het ook toepassen bij investeringen. Je winst steeds opnieuw herinvesteren laat je voordeel steeds harder groeien.