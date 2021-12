Kookboek getest: verrassende dinerrecepten (+ recept voor gegaarde varkensschouder)

Johanna Govaerts en Barbara Serulus zijn culinaire journalisten. Samen met Tine Lejeune, die een ontbijt- en lunchzaak heeft, brachten ze een kookboek uit met de recepten van de gerechten die ze een jaar lang serveerden tijdens etentjes voor familie en vrienden.

Het boek telt tien hoofdstukken, goed voor tien diners rond een bepaald thema. Die gaan van Vis in ’t zout over Hittegolf en Kip & bier tot Knollen & Kolen. De dames hebben daarbij oog voor de seizoenen en laten een voorliefde zien voor groenten, zij het – wat ons betreft gelukkig!– niet fanatiek, want er mag gerust ook een stukje vlees of vis op tafel komen.

Bij elk diner hoort wel een drankje en een nagerecht en meestal, niet altijd, is er ook een hoofdgerecht maar verder is er een ruime keuze uit hapjes, voorgerechten en bijgerechten, veel bijgerechten.

De ingrediënten zijn nooit vergezocht, maar de combinaties en bereidingen zijn vaak verrassend en origineel. En niet onbelangrijk: voor veel bereidingen hoeven we niet de hele tijd in de keuken te staan, maar kunnen we het meeste werk vooraf doen, zodat er tijd overblijft voor de gasten.

Veel goede punten dus, maar toch ook een puntje van kritiek. De typografie, met een lettertype dat doet denken aan een oude typemachine, en een lay-out die werkt met beeld-in-beeld, split screen en recto verso doorlopende foto’s had op ons niet meteen een uitnodigend effect.

Uit het hoofdstuk Feest kozen wij de varkensschouder en die bereiding stelde ons niet voor onoverkomelijke problemen. Wel tijdig aan de slager vragen om een stuk opzij te houden, want het is een onderdeel van het varken dat vaak meteen tot gehakt en worstenvulling wordt herleid.

En op tijd beginnen, want het gebraad moet zes uur in de oven. Op het bord gaven de harissa en zwarte peper het zachte vlees behoorlijk wat pit, waarbij de compote voor een tegelijk zoete en friszurige component zorgt. Om het smakenpalet compleet te maken met een licht bittertje veroorloofden wij het ons om er nog een stronkje gestoofd witloof bij te serveren.

Recept: traag gegaarde varkensschouder met harissaglazuur

Nodig voor 4 personen:

1,5 kg varkensschouder, zonder bot en vel maar wel met nog wat vet aan

1 el harissa

Zwarte peper en zout

Voor het glazuur

75 ml ahornsiroop

1/2 citroen, het sap

1 el zwarte peperkorrels

Voor de saus

50 gr koude boter

Ook nodig

Bakborsteltje en keukentouw

Bereiding

Neem het vlees uit de koelkast en laat minstens een half uurtje op kamertemperatuur komen. Verwarm de oven voor op 115 °C.

Wrijf de varkensschouder langs alle kanten in met de harissa en bestrooi langs binnen en buiten royaal met peper en zout. Rol het vlees, zo goed en zo kwaad als dat gaat, op en draai er een keukentouwtje rond zodat alles op z’n plaats blijft. (Kunstzinnig opbindwerk is niet nodig, het belangrijkste is dat het geen platte lap meer is maar alle kanten tegen elkaar aandrukken, zo blijft het lekker sappig).

Leg op een ovenrooster. Schuif in de oven en zet onder het rooster een bakplaat of braadslede bedekt met een velletje aluminiumfolie of bakpapier: zo kan je de baksappen opvangen (en vermijd je straks onnodig schrobwerk tijdens de afwas). Laat 6 uur rustig garen en geniet ondertussen van het heerlijke spekgeurtje dat je keuken vult. Haal het vlees uit de oven, bedek met aluminiumfolie en laat een half uurtje tot een uurtje rusten op het aanrecht. (Als de tijd dringt, kan je deze stap ook overslaan). Haal het keukentouw van het vlees.

Verhoog de oventemperatuur tot 200°C. Maak ondertussen het glazuur. Vijzel hiervoor de peperkorrels grof en meng met de rest van de ingrediënten in een kommetje tot een egaal sausje. Haal je bakborsteltje boven, ontdoe het vlees van de aluminiumfolie en strijk in met het glazuur. Je moet niet al het glazuur opgebruiken want met de rest maak je zo meteen de saus voor bij het vlees. Zet terug 5 minuten in de oven. Houd een oogje in het zeil om aanbranden te voorkomen. Herhaal deze stap van instrijken met glazuur en terug 5 minuten in de oven zetten nog tweemaal.

Haal het vlees uit de oven en laat rusten terwijl je de saus maakt. Warm hiervoor de rest van het glazuur 2 minuten op in een pan op middelhoog vuur terwijl je af en toe omroert met een garde. (Het glazuur moet warm worden maar mag niet aanbakken.) Breek de koude (!) boter in stukjes en roer onder het glazuur tot je een mooi gebonden sausje hebt. Snijd het vlees in plakjes (die helemaal uit elkaar zullen vallen omdat het vlees zo botermals geworden is) en serveer samen met de saus.