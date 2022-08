Dagrecept: Surinaamse okersoep met kip

Op de Antillen en in Suriname wordt er een fantastische soep van gemaakt. Oma Fiki deelt in het fraaie boek Oma’s soep (Becht) een heerlijk recept voor Surinaamse okersoep en gebruikt kersttomaatjes tegen het slijm. Verhit olijfolie in een soeppan en bak de kip rondom goudbruin en gaar. Haal uit de pan, ontvel de kip en dep droog met keukenpapier. Bestrooi de kip met kerriepoeder.

Breng de kippenbouillon in een soeppan aan de kook. Voeg de gebakken kip, piment, kruidnagel, gember, ui en bos-ui toe. Bind drie takjes selderij en het laurierblaadje samen met keukentouw en voeg ze ook toe. Voeg dan de okers en cherrytomaten toe en laat 20 minuten koken op middelhoog vuur.

Voeg de tajer-blaadjes toe en laat nog 10 minuten koken op middelhoog vuur. Snijd de resterende selderijtakjes fijn. Haal de pan van het vuur en verwijder de takjes, het laurierblad en piment. Breng op smaak met zout en peper en garneer met selderij.

Nodig:

- 2 el olijfolie

- 2 kippenvleugels of 1 -bout

- 1 el kerriepoeder

- 1 liter kippenbouillon

- 4 pimentkorrels (gekneusd)

- 3 kruidnagels, 1 laurierblad

- 3 cm gember (fijngehakt)

- 1 ui (gesnipperd)

- 1 bosui (in ringen)

- 5 takjes bladselderij

- 5 okers (ontpit, in stukken)

- 2 cherrytomaatjes (gehalveerd)

- 1 bos tajer-blaadjes (puntjes verwijderd, in kleine reepjes, online of bij de toko, of anders 300 g spinazie)