Joep (49) valt op in zijn unieke Nissan Pao: ’Opent deuren naar mooie gesprekken’

Eigenaar

Joep Verbeeten (49), werkt met computers

Auto

Nissan Pao

Bouwjaar

1991

Geschatte waarde

7000 euro

Motor

1000cc, 51pk, 4-cilinder

Toekomst

„De Pao gaat nooit meer weg.”

’Alles begon met een artikel van Autovisie over de Tokyo Motor show. Daar werden allerlei modellen van de bekende Japanse automerken gepresenteerd die alleen in Japan zelf te koop zijn. Toen ik de Nissan Be-1 zag, was ik direct verkocht. Ik moest en zou ’m hebben!

Ik benaderde een oude kennis die voor de liefde naar Japan is verhuisd. Hij zou de veilingen in het Verre Oosten voor me bijhouden.

Niet veel later belde hij. Niet voor een Be-1, maar voor een Nissan Pao. Die had ik eveneens in dat artikel voorbij zien komen; óók interessant.

Ik liet de Pao overkomen en niet lang daarna werd ik weer gebeld door mijn man in Japan. Deze keer had hij de daadwerkelijke Be-1 op een veiling weten te vinden. Zonder te twijfelen heb ik die aangeschaft.

Maar wat moet je nou met twéé unieke Nissans? Ik besloot de Pao een tijdje aan mijn nicht te verhuren. Toen zij er eenmaal in reed, was ze er verliefd op. Ik kon op m’n buik schrijven dat ik die Pao ooit nog zou terugkrijgen... Dit tot grote teleurstelling van mijn vrouw. Zij miste de Pao enorm, want het is natuurlijk een enig autootje.

Daarom vroeg ik mijn kennis om weer op zoek naar een Pao te gaan. Wat ben ik blij dat hij er nog eentje wist te vinden! Het is een genot om ermee door Breda te rijden.

Hij valt enorm op. Aangezien het stuur rechts zit, kunnen voetgangers op de stoep en fietsers je makkelijk bij het stoplicht aanspreken. De Pao opent deuren naar veel mooie gesprekken.”