In dit prachtig ingerichte tiny house in Nunspeet kom je ultiem tot rust

Mori betekent bos in het Japans. Het roetzwarte houten tiny house ligt dan ook verscholen onder de eikenbomen op het kleinschalige en bosrijke Bospark De Vossenberg in Nunspeet.

Circa 31 vierkante meter telt het huisje, ingericht met goed doordacht design. Logisch, want mede-eigenaar en ondernemer Muk is onder meer interieurfotograaf en weet als geen ander hoe je een ruimte dusdanig moet inrichten zodat er een bepaalde sfeer ontstaat; in dit geval de zogeheten wabi-sabi esthetiek.

Het zorgt voor een zengevoel. De zachte zandkleuren op de muren, het lichte hout op de vloer en de notenhout look van de keuken en de badkamer zorgen daarvoor. Al helpen het webbing kastje, de klamboe, het ecru van de hoekbank en lichte gordijnen mee.

Designdetails

Verder is er, zoals het een interieurdeskundige betaamt, aan de details gedacht. Twee opvallende en verschillende krukjes aan de zwarte ronde tafel, aardewerken accessoires en kunst aan de muren, bijvoorbeeld. Of hebberig makend servies in de uitgeruste keuken, de designstoelen aan de grote houten tuintafel en de details in de tweede slaapkamer met stapelbed. Met als klap op de vuurpijl een toilet in – wederom – Japanse stijl, voorzien van allerlei technische snufjes als brilverwarming.

Wat vooral aan het ultieme zengevoel bijdraagt, is de hot tub buiten. Die uiteraard direct wordt gevuld. Met een buitentemperatuur van 29 graden weliswaar met niet al te warm water, al zal het in de winter, onder de opgehangen lampjes, ook goed toeven zijn in het met hout beklede vierkante bad. Nu zorgt het vooral voor de broodnodige verkoeling en met de hapjes op de grote houten eettafel erbij heerst al snel een vakantiesfeer.

Zengevoel

De zwoele zomerdag en -avond zorgen ervoor dat we zo lang mogelijk buiten blijven, eigenlijk jammer van het mooie interieur binnen. ’s Ochtends ontwaken we in het fijne bed met de zon door de lichte gordijnen. Een (bij te boeken) ontbijtje wordt buiten op de ronde designtafel uitgestald.

De zon piept tussen het groen van de eikenbomen door en links en rechts vallen de eikeltjes. Vroeg in de ochtend kun je de hamsterende eekhoorns spotten, zo laten we ons vertellen. De omgeving is echter zo rustgevend dat we langer slapen dan gewoonlijk, wat ook iets over het zengevoel zegt.

We moeten concluderen dat één nachtje helaas te weinig is. Dan hadden we nog van de op een steenworp afstand gelegen, prachtige Veluwse bossen kunnen genieten. Aan de andere kant: het feit dat we geen behoefte hadden om Mori Tiny House te verlaten, zegt wellicht genoeg.

In ’t kort

Interieur: Goed doordacht, natuurlijke kleuren en materialen, design en comfortabel.

Locatie: Midden in de Veluwse bossen op Bospark De Vossenberg. Met andere tiny houses en caravans in de buurt, maar wel met natuurlijke afscherming om het huisje heen.

Service: In- en uitchecken gebeurt op de camping waar we enthousiast worden onthaald en uitgezwaaid.

Praktisch: Vanaf ongeveer 150 euro per nacht, https://mori.travel.