Spijt: ’Kleinzoon was onhandelbaar’

Plotseling mochten wij onze docenten tutoyeren. Sommigen grijnsden als we ons vergisten. Want ja, we hadden er moeite mee. We zeiden immers altijd ’u’ tegen onze ouders?

Mijn broers en ik zijn netjes opgevoed. Te netjes, denk ik soms. Alstublieft, dankuwel, stel je netjes voor: exact zoals in dat liedje van Doe Maar.

Natuurlijk zijn we nu in andere tijden aanbeland. Ik heb er geen moeite mee dat mijn kleinkinderen me met ’je’ en ’jij’ aanspreken. Ik heb er drie.

Toen onze zoon Patrick met Karin trouwde, was zij zwanger. Al jong werd ik oma. Mijn man en ik genoten van Olav en pasten sporadisch op. Wij werkten nog en hadden een druk sociaal leven, dus een vaste oppasdag zat er niet in. Wilden we ook niet.

Aan de baby hadden Patrick en Karin hun handen vol. Veel huilen, slecht slapen. Gelukkig loste zich dat vanzelf op.

Toen Olav vijf was, werd ik boventallig verklaard. Niet werken beviel me uitstekend en financieel konden we het ons veroorloven zodat ik niet naar een andere baan hoefde uit te kijken.

Nu ik meer vrije tijd had, zagen Patrick en Karin hun kans schoon: of ik Olav af en toe van school kon ophalen als het zo uitkwam? Daar had ik geen problemen mee. Maar ja, van het een komt het ander. Voordat ik het wist, zat ik toch aan een middag vast. Ik kreeg veel spijt dat ik daarmee akkoord was gegaan.

Want Olav was lang niet altijd zo’n schattig jongetje. Hij kon best lief en aanhankelijk zijn, maar soms werd hij driftig. Dan stampte hij op het schoolplein hard in een regenplas als er klasgenootjes in de buurt stonden. Expres.

Hij verpestte weleens een verjaardag en ik moest meerdere keren een ruzie sussen als hij zich misdroeg terwijl hij met andere kinderen buiten speelde. Hij bezigde ook vloekwoorden waar hij veel te jong voor was.

Geschrokken probeerde ik hem bij te sturen, maar dan deed Olav verongelijkt. Of hij riep: „Je bent mijn moeder niet!” Hondsbrutaal. Zoals veel kinderen probeerde hij hoever hij kon gaan. Ik nam het hem niet eens kwalijk, want een kind is een product van zijn opvoeding.

Dat bleek wel: Patrick en Karin grepen zelden in. Maar hoe vertel je je zoon dat hij de opvoeding verkeerd aanpakt? Of je schoondochter? Zij zal eerder adviezen van haar eigen moeder aannemen. Mijn man zei: „Bemoei je er maar niet mee.” Af en toe deed ik voorzichtig suggesties, maar Patrick en Karin luisterden niet. Ik stopte ermee om alle incidenten bij hen te melden, want dat had geen enkele zin.

Ik voelde me machteloos en ging er erg tegenop zien om op Olav te moeten passen. Mijn man had op zich een goede invloed op hem, maar hij was er natuurlijk niet bij tijdens de oppasmiddag.

Toen raakte Karin weer in verwachting. Daar had ik niet meer op gerekend en ik vreesde dat er opnieuw een beroep op mij zou worden gedaan. Inmiddels was ik druk met vrijwilligerswerk en kon ik naar waarheid vertellen dat ik – helaas, helaas... – helemaal geen tijd meer had.

Inmiddels is Olav een jonge tiener. Het liefst zondert hij zich af in zijn kamer, zoals veel pubers nou eenmaal doen. Hij is niet meer zo brutaal, eerder onverschillig. „Komt goed”, zegt mijn man optimistisch. Ik ben er nog steeds niet gerust op.

