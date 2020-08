Recept van de dag: Citroenkip op een bakblik

Snap je waarom mensen in warme landen heel anders eten dan wij? Waarom zitten ze vaak om 13.00 uur aan de warme maaltijd? Omdat het ’s morgens nog een beetje uit te houden is in de keuken. Opstaan, koken en eten. Dan pas weer laat in de avond eens kijken of er nog wat moet worden gegeten. Een ding, denk je er alsjeblieft aan dat je ook in de warmte goed eet? Hitte kost energie!