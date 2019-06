Koude douche en ijs voor dierentuinbewoners

In Diergaarde Blijdorp in Rotterdam kunnen de dieren even de zon ontwijken in hun binnenverblijf of buiten een plekje zoeken in de schaduw. Voor de olifanten is er een modderbad. Ze bedekken zich volgens de dierentuin graag met een laagje modder, dat beschermt tegen de felle zon en parasieten. Het vocht uit de modder zorgt bovendien voor verkoeling. Ook krijgen de olifanten op warme dagen twee keer per dag een douche en kunnen ze in het bad . „Helemaal kopje onder met alleen de slurf als snorkel.”

Ook in Wildlands Adventure Zoo in Emmen en in Burgers' Zoo in Arnhem krijgen de olifanten een extra verfrissende douche. Voor de ijsberen in Wildlands is er ijs en ook in Burgers' Zoo wordt ingevroren fruit aangeboden. "Veel dieren bij ons zijn van oorsprong tropisch", zegt een woordvoerder van de Arnhemse dierentuin. "Ze doen het wat rustiger aan en kunnen schuilen tegen de zon. Kou is vaak een veel groter probleem."

Huisdieren

Voor huisdieren is het eveneens belangrijk verkoeling te bieden, waarschuwt de Dierenbescherming. "Zij kunnen namelijk niet goed tegen warmte. Oververhitting kan gevaarlijk en soms zelfs dodelijk zijn." Het advies is om een dier een koele plek te bieden, vooral niet in de auto achter te laten en te zorgen voor vers drinkwater. Honden, katten, konijnen en knaagdieren kun je nat maken. Doe dat vooral bij de kop, oren, hals en poten."

De Dierenbescherming geeft ook nog tips per soort huisdier op de website.

