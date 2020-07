Krachtpatser vreet kilometers

Toch fiets ik nu, als ik niet thuis werk, minimaal twee per week fluitend naar mijn werk. Inmiddels staat de teller na een paar maanden al op meer dan 2500 kilometer. Elektrische kilometers wel te verstaan. Een ritje naar werk is 70 kilometer heen en weer en in Almere pak ik vrijwel voor alles de stoere Giant Explore E+ 1 Pro. De auto blijft werkloos voor de deur staan.

Dit topmodel van Giant heeft de krachtige SyncDrive Pro motor (Yamaha) en een volledig geïntegreerde accu. Speciaal gemaakt voor trekking en sportief toeren. Brede tubeless banden voegen comfort en stabiliteit toe. Het schakel- en remgedeelte is volledig van Shimano. De achterderailleur telt tien bladen en voor heb je ook twee bladen.

Met de vijf instelbare standen (van Eco tot Power) kun je exact de hoeveelheid ondersteuning kiezen tot een maximum van 360% van je eigen input.

Opvoeren

De maximum snelheid is helaas maar 25 kilometer per uur en dat is irritant als je op rechte stukken op je racefiets harder gewend bent. Voor mij zo irritant (en slaapverwekkend) dat ik in hartje centrum van Arnhem bij E-bike-tuning.nl legaal een zogenoemde speedchip heb laten inbouwen.

De kundige monteurs hadden hun handen vol aan het inbouwen van de toch niet al te grote chip. Giant heeft bij de Explore E+ 1 Pro maar heel weinig ruimte gelaten om iets toe te voegen. Gebruik op de openbare weg is helaas illegaal, maar tijdens mijn rit naar het werk wel heel prettig... En de motor kan het aan, want die zit ook in snelle speedpedelecs van Giant, maar was alleen begrenst in mijn model. Qua constructie kan de Giant Explore E+ 1 Pro de hogere snelheden ook aan. Daar is de fiets stevig genoeg gebouwd voor.

Het duurde iets langer dan verwacht om de Speedchip in te bouwen. Giant heeft maar weinig ruimte overgelaten om iets toe te voegen. Ⓒ Foto: Lenno van Dekken

Met een beetje wind mee, of heuvel af tik ik regelmatig een snelheid van tegen de 50 kilometer per uur aan op de lange rechte fietspaden buiten Amsterdam. Dankzij de twee voorbladen kan ik genoeg vermogen met mijn benen leveren om een hoge snelheid comfortabel vol te houden, maar mijn favoriete snelheid ligt rond de 37 kilometer per uur. Binnen de bebouwde kom schakel ik echter snel naar standje 2 (begrenzing aan), want met al dat fiets- en ander verkeer is 25 kilometer per uur al aan de snelle kant.

Helm

Vanzelfsprekend ontbreekt een goede helm niet. De Giro Camden MIPS City fietshelm met ingebouwd rood licht dat ook kan knipperen kostte rond de 200 euro, maar biedt wel de optimale veiligheid. Geen overbodige luxe bij de snelheden die je met de e-bike kunt halen.

De enige teleurstelling aan de Giant was voor mij de uitneembare batterij. Bij wind tegen en flink trappen op het standje sportief is na vijfendertig kilometer het feest wel voorbij. Op de redactie heb ik dan ook noodgedwongen nog een oplader liggen, want thuiskomen zonder ondersteuning is geen optie. De Giant trapt zonder stroom zwaar.

Dit mag de pret echter allemaal niet drukken. De e-bike is het voor mij helemaal. Zeker als je er zelf ook nog wat voor moet doen. Met een frisse kop stap ik na een uurtje gezond doortrappen de redactievloer op. En dat voor maar 500 kcal (mooi meegenomen) en een halve kilowatt (11 cent) aan stroom. Een pure win-win-situatie en sinds kort op een officiele speedpedelec, want opvoeren was leuk (en spannend) maar brengt flink wat risico’s met zich mee.

Plus

Comfort, kracht, stevig. Schakelt soepel. Goede verlichting.

Min

Batterij snel leeg bij hogere standen en wind.

Waardering

★★★★

Prijs

€ 3499