Spontaan een fiets huren op reis wordt steeds makkelijker

Financieel

KLM met omweg weer naar Korea en China

Luchtvaartmaatschappij KLM heeft vanaf zaterdag weer vluchten naar Korea en China ingepland. Van een geregelde dienstregeling is echter nog geen sprake. KLM vermijdt het Russische luchtruim met een route via Kazachstan. Die extra kosten worden vooralsnog niet doorberekend in de ticketprijs.