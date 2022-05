Premium Financieel

Autodelen krijgt prikkel na entree hybride model

Autodelen groeit, en versterkt in een bepaald deel van de markt: hybride en volledig elektrische auto’s. In Europa delen huurders van zulke auto’s in één op drie gevallen. Volgens consultant KPMG krijgen kopen en leasen van auto’s concurrentie van abonnementen, waar meerdere gebruikers per gehuurde ...