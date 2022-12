Wegdromen: de mooiste schaatsbanen ter wereld

Tussen de wolkenkrabbers

Wereldstad New York heeft meerdere outdoor ijsbanen, maar Wollman Rink in het Central Park is de grootste en met zijn 71 jaar ook een van de oudste. Grote kans dat je hem wel eens voorbij hebt zien komen, want hij is regelmatig te zien in films. Zo kon je hem bijvoorbeeld spotten in Home Alone 2: Lost in New York.

Omringd door wolkenkrabbers schaats je op deze baan door het wereldberoemde stadspark. De ijsbaan is vernoemd naar Kate Wollman, een filantrope die halverwege de vorige eeuw 600.000 dollar schonk voor de bouw van de baan om haar familie – beroemd in New York vanwege hun goede daden voor de inwoners van de stad – te eren.

Grootste indoor schaatsbaan

De enorme glazen tentoonstellingshal Grand Palais die in 1900 werd gebouwd voor de wereldtentoonstelling in Parijs, verandert in de winter in de grootste indoor schaatsbaan van Frankrijk. Onder het gigantische glazen koepeldak van het monumentale gebouw aan de Champs-Elysees ligt een ijsvloer van wel 2700 vierkante meter. ’s Avonds dimmen de lichten en verandert het paleis in een ijsdisco met dj’s en discolichten die prachtig weerkaatst op het ijs en het glazen dak. De schaatsbaan is er nog tot 8 januari.

In de stadsvijver

In het stadspark van Boedapest ligt op de stadsvijver een van de oudste buitenlucht ijsbanen in Europa. De baan die eerder werd gebruikt voor kampioenschappen, is nu al een aantal jaar toegankelijk voor iedereen.

In de vijver ligt het slot van Vajdahunyad, waarin de architect heeft geprobeerd verschillende bouwstijlen van het vroegere Koninkrijk Hongarije te verenigen. Binnen vind je het 'Museum van de Hongaarse Landbouw', het grootste landbouwmuseum van Europa.

Op verschillende niveaus

Voor het stadhuis in Wenen ligt de Wiener Eistraum. De bijzondere ijsbaan bestaat uit banen die met elkaar zijn verbonden door kleine ijspadjes met heel veel lampjes. Je kunt er op twee niveaus over 8300 m2 ijs skaten.

Bijzonder is de Sky Rink, het schaatsterras op de eerste verdieping met een hellingbaan van 120 meter. Het Rathaus is een imposant gebouw met indrukwekkende architectuur. De prachtige verlichting van deze weense ijsdroom zorgt voor een magische sfeer.

Schaatsen aan het strand

Het geluid van de golven tijdens het schaatsen; er is maar één plek ter wereld waar dit mogelijk is, namelijk op Bondi Beach in Sydney. Je schaatst er langs een van de meest bekende stranden ter wereld. De schaatsbaan is onderdeel van het jaarlijkse Bondi Beach Festival waar behalve vliegerworkshops, poppentheaters en shows, dus ook een ijsbaan is te vinden. Het festival vindt plaats in de Australische winter, wat voor ons midden in de zomer is.