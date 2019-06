Win: kijkje achter de schermen bij animatiefilm

De nieuwe animatiefilm Duck Duck, van dezelfde makers als Shrek en Home, draait vanaf 3 juli in de Nederlandse bioscopen. Om dat te vieren geven wij bioscoopkaartjes weg voor deze film. Ook mogen twee kinderen (plus ouder) op 26 juni van 15.30 uur tot 17.30 uur binnenkijken bij een studio in Amsterdam waar films worden ingesproken en waar ze Daan van Rijssel, de hoofdrolspeler van Duck Duck ontmoeten. De kinderen mogen bovendien zelf wat inspreken en krijgen een gesigneerde filmposter mee naar huis.

Kans maken? Mail naar info@mediatornado.nl en vertel waarom jij de prijs wil winnen. Vermeld ook je contactgegevens.

Over de film:

De stemmen van Duck Duck worden vertolkt door een reeks bekende namen. Zo speelt Johnny Kraaijkamp Jr. de gemene kat Banzou en Kim-Lian van der Meij spreekt de stem in van de charmante gans Lily. Liza Sips en Patrick Martens nemen de stemmen van Vie en Mo, de jonge eendjes. Daan van Rijssel speelt Ben, de hoofdpersoon.

