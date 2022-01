Deze kamerplanten wil je dit jaar in huis halen

1. Afrikaanse vijg (Ficus Umbellata)

In 2022 verwachten we de Ficus vaak terug te zien, waaronder de Ficus Umbellata. Deze Ficus kennen we ook als de Afrikaanse vijg. Het is een prachtige plant met grote hartvormige bladeren. En wat nog mooier aan deze plant is: hij is niet veeleisend. Zo is hij bijvoorbeeld minder kieskeurig dan zijn familielid de Vioolbladplant.

2. Bekerplant (Nepenthes)

Naast Ficussen lijken vleesetende planten een hit te worden. De Nepenthes of bekerplanten zijn ideaal om muggen of ongedierte mee te bestrijden. Vooral de Nepenthes Alata die je hierboven ziet is een goede keuze als je een vleesetende plant in huis wilt halen. En maak je geen zorgen als de bekertjes aan je plant uitdrogen, want dit is heel gewoon! De bekertjes hebben namelijk een levensduur van (slechts) twee tot drie weken.

3. Venusvliegenvanger (Dionaea Muscipula)

Last van vliegen? Dan is deze kamerplant ideaal om in 2022 in huis te halen. Deze plant is je beste vriend wanneer je aan het water woont en het weer warmer wordt. Zo haal je dus niet alleen hippe plant in huis, maar je zorgt er ook meteen voor dat je van vervelende insecten af bent.

Kimberley Queen Varen (Nephrolepis Obliterata)

De laatste van onze top vier is deze toffe Varen die we maar al te graag meer in huis zien! Varens zijn namelijk geweldige luchtzuiveraars, dus sowieso een goede keuze om in huis te halen.

Het is jammer dat de Kimberley Queen niet zo bekend is als de Krulvaren waar ze veel op lijkt. Maar we hopen dat daar verandering in komt. Deze plant is trouwens ook huisdiervriendelijk.