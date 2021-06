’Alles wat er binnenkomt, geef ik ook weer uit’

Naam: Daniel Koster

Beroep: Mede-eigenaar Brandclick (online marketingbureau)

Netto inkomen: €2500

Vaste lasten: €2000

Sparen: €0

Woonsituatie: Alleenwonend

Toen & Nu

„Omdat ik geen idee had wat ik wilde worden, ben ik communicatiewetenschappen gaan studeren. Een opleiding waarmee ik mijn opties openhield. Daarna ben ik eerst als online redacteur en later als marketeer aan de slag gegaan. Als je me trouwens vroeger had gevraagd wat ik nooit zou worden, is het wel ondernemer.”

Budget

„Natuurlijk kijk ik of ik de kosten vind opwegen tegen de baten, maar over het algemeen geef ik wat er binnenkomt ook weer uit. En dan vooral aan basale dingen: eten, drinken, vakanties. ’Overbodige’ dingen zoals (te) dure kleding en onnodige gadgets koop ik niet snel.”

Overzicht

„Ik hou vrij weinig overzicht op mijn inkomsten en uitgaven. Heb het geluk dat ik goed kan rondkomen met wat ik verdien en dat ik wat achter de hand heb voor als het echt nodig is. Ik ben van nature wel een beetje een krent, maar heb juist afgeleerd om daar mijn leven door te laten leiden. Het is fijner om met overtuiging mijn aanbestedingen te doen en vooral te genieten van het moois dat ik daarvoor terugkrijg, in plaats van te wikken en wegen of elke euro die ik ga uitgeven het wel waard is.”

Woonsituatie

„Ik huur een ontzettend mooie benedenwoning met tuin in Amsterdam. Ik heb het geluk dat het van een vriend is, daarom zijn de kosten per maand niet ontzettend hoog. Het zal niet lang meer duren voordat ik iets voor mezelf ga kopen. De grote vraag is alleen nog waar. Tot ik die vraag heb beantwoord, blijft het huren.”

Duurste aankoop

„Mijn duurste aankoop is toch wel het opzetten van Brandclick geweest. We zijn nu een jaar of 3,5 geleden met online marketingbureau begonnen en hebben over de jaren heen een creatief, sterk team opgebouwd en werken met fijne, inspirerende merken samen. De afgelopen paar jaren was ik diegene die het team aanstuurde en daarom voelde het niet meer dan logisch om in te stappen en echt mede-eigenaar van Brandclick te worden. Daarvoor heb ik voor €30.000 aandelen in het bedrijf gekocht.”

Financiële misser

„Ik weet nog wel dat ik ooit, toen ik een jaartje of zestien was, een paar schoenen heb gekocht voor 150 euro. Dat was voor mij toen echt een hele dure aankoop. De eerste keer dat ik ze droeg, vond ik ze eigenlijk meteen helemaal niks. Gelukkig gingen ze ook meteen raar slijten, dus kon ik ze terugbrengen, maar wel alleen voor een tegoedbon. Bij die winkel hadden ze alleen maar dezelfde soort schoenen, dus ik heb nooit meer wat met die tegoedbon gedaan. ”

Toekomst

„De reden dat ik zo op mijn plaats zit bij Brandclick, het team en onze ’klanten’, is dat het allemaal mensen zijn die geloven in goede producten met inspirerende verhalen. Geld is daarbij niet de belangrijkste motivator. Wanneer we met plezier en passie werken en onze tijd stoppen in mooie bedrijven met potentie, dan komt dat geld vanzelf wel. Dat is ook het perspectief dat ik voor nu op de toekomst heb: deze formule zo lang mogelijk doorzetten, zodat we het team kunnen uitbreiden en met nog meer inspirerende merken kunnen samenwerken.”

