Recept: kabeljauw-beignets

Nodig: 275 g gezouten kabeljauwfilet, 225 g gewone bloem, 1 el bakpoeder, 1 ei, 220 ml water, 2 teentjes knoflook (geperst), 1 paprika (fijngehakt), halve madame-jeanette-peper (of minder, fijngehakt), 1/2 el peterselie (fijngehakt), 1/2 rode ui (fijngesnipperd), plantaardige olie (om te frituren), zout, 1 limoen (in partjes), 1 rode peper (in ringen), koriander (gehakt).

Bereiding: Doe de gezouten kabeljauw in een pan en bedek met water. Breng aan de kook, giet af en spoel de vis af met koud water. Herhaal dit proces nogmaals om het overtollige zout te verwijderen en zet opzij. Doe de bloem en het bakpoeder in een kom en meng dit. Klop het ei en het water erdoor tot een glad beslag en voeg dan de knoflook, peper, madame-jeanette, peterselie en rode ui toe. Breng op smaak met zout. Verwarm een diepe pan met olie of friteuse voor op 170 graden. Trek de afgekoelde vis uit elkaar in stukjes en roer dit door het beslag. Schep met een eetlepel porties beslag in de olie en bak ze 3 à 4 minuten, af en toe omdraaiend, tot ze goudbruin zijn. Bak ze in etappes zodat de temperatuur van de olie niet daalt. Serveer met koriander en chilipeper en een partje limoen ernaast.