Welke stevige trekauto koop je voor… € 20.000?

Mazda CX-5 (2012 - 2017)

De semi-terreinwagen ziet er stoer uit, rijdt uitstekend en biedt de nodige binnenruimte. Voorin ligt de soepele SkyActiv 2.0 benzinemotor (1 op 15). De kofferbak van de CX-5 is 463 liter groot en het trekgewicht bedraagt 1800 kilogram. Voor € 19.975 kiezen wij voor een donkergrijze uitvoering (2013, 88.000 km) bij de Mazda-dealer in Oud-Beijerland.

Mitsubishi Outlander PHEV (2012 - 2018)

Met zijn plug-in hybridetechniek is de Mitsubishi een slimme occasion. Zorg dat de accu’s vol zijn wanneer je met de caravan de bergen in gaat. Hij mag 1500 kilo trekken, de minimale bagageruimte is 463 liter groot. Wij zien een zwarte ’Instyle+’ (2015, 100.000 km) bij de dealer van een ander merk in Doetinchem: € 19.985.

Nissan X-Trail (2014 - 2017)

De X-Trail is een stoere suv zonder poespas. Hij rijdt prettig en heeft veel te bieden, met 550 liter bagageruimte. De 1.6 liter benzinemotor (1 op 12) is sterk genoeg. Daarmee mag de X-Trail maar liefst 2000 kilo trekken! Onze zoektocht bracht ons op het spoor van een witte ’Connect Edition’ (2015, 56.000 km) bij de Nissan-dealer in Wateringen, voor € 19.945.

Oordeel van de wegenwacht

Mazda CX-5

Als bij dit type Mazda het massacontact tussen de accu en de carrosserie losraakt, is de stroomkring onderbroken en houdt de CX-5 ermee op. Dat is een euvel dat de Wegenwacht ter plekke voor je kan herstellen. Bij oudere exemplaren komt het voor, dat de kachelradiator verstopt raakt.

Mitsubishi Outlander PHEV

De Outlander is ook met zijn gecompliceerde PHEV-techniek een ijzersterk product. Het enige euvel dat weleens voorkomt, betreft een bij aflevering in Nederland ingebouwd alarmsysteem. Dat kan de auto zomaar onbruikbaar maken. Verder functioneert de Mitsubishi probleemloos.

Nissan X-Trail

Bij de X-Trail komt het voor dat de auto zijn sleutel niet meer herkent, nadat de accu los (of leeg) is geweest. Om de sleutel opnieuw ’in te leren’, moet je langs de werkplaats. Sluiting in de koelventilator veroorzaakt soms dat de hoofdzekering doorslaat. De Nissan valt dan stil. De Wegenwacht kan een noodreparatie uitvoeren.

Ons advies

De Mazda biedt een slimme mix van positieve eigenschappen van onze andere suggesties. Helaas kleeft daar wel een stevig prijskaartje aan.