Smaaktest: de lekkerste tomatensap volgens ons proefpanel

Het zal u niet verbazen dat de tomaat uit Midden- en Zuid-Amerika komt. Daar kweekten de voorouders van de Azteken en de Maya’s kleine versies. De Spaanse ontdekkingsreizigers namen in de 16e eeuw de plant die door de locals xitomatl werd genoemd, mee naar Europa.

Ze werden echter als giftig beschouwd en waren er in het begin alleen voor de sier. Halverwege de 18e eeuw ontdekte men zowel in Italië als in de Franse Provence dat je de gele vruchtjes kon eten. De rode kleur en diverse formaten hebben we te danken aan kwekers die slim selecteerden en kruisten.

Het is echter niet helemaal duidelijk hoe we erbij zijn gekomen om tomatensap te drinken. Het verhaal wil dat tomatensap pas in 1917 in de Amerikaanse staat Indiana voor het eerst is geserveerd. Wegens een gebrek aan sinaasappels zou de chef van het French Lick Springs Hotel tomatensap tijdens het ontbijt hebben geserveerd. Sindsdien werd de drank gangbaarder, op smaak gebracht met zout. Het wordt vooral tijdens het vliegen gedronken. Op grote hoogte proef je namelijk minder en dan gaat een zout tomatensapje er wel in.

Tijdens de test van zeven merken bleek dat de balans tussen zoet en zout, maar ook de consistentie (dik of waterig) de grootste uitdaging voor de producenten is. Daarbij scoorden huismerk G’Woon van Vomar en Coop („Weinig smaak”), Albert Heijn („Veel te zout”) en huismerk 1 de Best van Dirk/Dekamarkt („Waterig”) onvoldoende. Het tegenovergestelde gold voor Appelsientje, Smaakt, Jumbo en Solevita van Lidl.

Misschien heeft het met jarenlange ervaring te maken, maar Appelsientje Zontomaatje kwam als beste uit de test. „Dik en smakelijk, wat peper erbij en het is helemaal goed.” „Waar is de wodka?” €1,55 per liter

Het tomatensap van Smaakt deed ook goede zaken. „Mooie balans tussen zout en zoet, neigt zelfs naar groentesap.” „Lekker fris, goede kleur.” „Zoet en kruidig.” €1,85 per 0,75 liter

Op een derde plaats vinden we de tomatensap van Jumbo terug. „Romig en vol. Je proeft de zon!” „Prima vliegtuigdrankje.” €0,85 per liter

Het merk Solevita van Lidl smaakte volgens collega’s ook ruim voldoende. „Goed op smaak gebracht, wel aan de dunne kant.” „Deze drinkt goed weg.” Een enkeling vond de smaak „wat chemisch”. €0,99 per liter