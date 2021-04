Marleen de Haan bedacht gekleurd poedersuiker (want waarom moet hij altijd wit zijn?)

Tijdens een vergadering over de Color Run, een hardloopevenement waarbij gekleurd poeder over deelnemers heen werd gestrooid, kwam de gedachte ineens bij Marleen de Haan op: waarom bestaat er alleen witte poedersuiker?

Het weekeinde ervoor had zij met haar gezin pannenkoeken gegeten. Na de meeting belde ze haar man om het idee voor te leggen. „’Volgens mij heb jij net gekleurd poedersuiker bedacht!’ zei hij. Eenmaal thuis zijn we gaan googelen; het bleek nog niet te bestaan. Wel oranje poedersuiker, maar die werd alleen gebruikt voor donuts in Amerika.”

2000 verkooppunten

Toen ze even daarna de concept- en evenementenbranche verliet, ging ze ’wat klooien’. „Ik deed wat gekleurd suiker in de blender, zocht inspiratie voor verpakkingen en vormgeving en ging op zoek naar een fabrikant.” De testpotjes met ’Poeder Pret’ deelde ze uit aan vrienden met kinderen, met de vraag hun reactie te filmen.

"Als je lol maakt, doe het dan met iets kleurrijks"

Hun enthousiasme sprak boekdelen en drie jaar later ligt Leentjes Amsterdam met negen producten (bakmixen en rode en groene stroop) in meer dan 2000 winkels, onder meer bij Jumbo en Albert Heijn. „Met ons merk willen we een feestje aan de keukentafel maken”, verklaart De Haan het succes. „Als je lol maakt, doe het dan met iets kleurrijks. Iedere ouder weet dat geen gedoe met eten een feestje is. Al onze kleurstoffen zijn 100% natuurlijk en de rest zoveel mogelijk.”

Vaak genoeg hoort ze dat anderen ook eens zoiets hebben bedacht. Maar op de markt brengen is een tweede. „Ik zeg altijd: Supergoed, was er maar mee doorgegaan! Er hebben ook honderdduizend mensen Facebook bedacht, maar er is er maar één die het echt heeft gedaan.” Poeder Pret is zelfs (tevergeefs) gekopieerd, hoorde zij van leveranciers. „Mijn zakenpartner Willem werd boos, ik voelde me vereerd.”

Verder denken

Als creatieve geest doet Marleen de Haan inspiratie op door musea te bezoeken, films te kijken en muziek te luisteren: de zintuigen prikkelen. „Als ik over iets nieuws nadenk, zijn er een paar pijlers belangrijk: het moet nog niet bestaan, het moet vrolijk zijn, met zoveel mogelijk natuurlijke ingrediënten en het moet een kwalitatief hoog maar betaalbaar en lekker product zijn.”

Inmiddels staat er een aantal nieuwe producten klaar om de schappen in te gaan en bieden ze speciale Bak Pret Pakketten aan.

Al is zij niet vies van out of the box denken. „Vuilniszakken met gekleurde stippen, bijvoorbeeld. Voor nu houden we het bij eetbare producten, maar in de toekomst zouden andere gekleurde producten een optie kunnen zijn. Kleur maakt vrolijk en wij willen wat kleur in het alledaagse leven brengen.”