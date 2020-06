Familierecept: natuurlijk kippensoep

Mijn schoonmoeder is in de verte van joodse afkomst. Maar je hoeft natuurlijk niet joods te zijn om te weten dat kippensoep over goed voor is. Maar zo erg als daar… Mijn man, verwend tot op het bot, wilde al kippensoep als hij zijn teen stootte. Daar zou het vast ook goed voor zijn. Ik grappen: stop je je voeten er dan in?

Door Anna de Wild uit Deventer

Als er kippensoepsnoepjes zouden zijn dan at hij ze de hele dag. Ik moest er niets van hebben. Als hij kippensoep wilde, ging die maar naar zijn moeder. Dat kwam zo: Voor zijn tweede verjaardag dat we samen waren, maakte ik kippensoep. Ja, ik zie hem nog zitten na de eerste hap. Als hij zegt dat die van zijn moeder lekkerder is dan maak ik nooit meer, nooit meer, nooit meer kippensoep voor hem. “Die van mijn moeder…” begon hij, ik was er al klaar mee. Ik stampte de deur uit. Nu vijf jaar later had ik een paar weken geleden de griep, en stevig ook. Na twee dagen bed kwam mijn man met bouillon voor me. Slokje voor slokje voelde ik me beter. Hij lachen. Kippensoep was het natuurlijk. Het mag blijven. Altijd!

Nodig voor snelle kippensoep

1 ½ liter water

2 kippenbouten

1 bouillonblokje kip

1 ui

1 prei

150 gr wortel

1 laurierblaadje

1 stukje foelie

Stukje gember

5 peperkorrels

Peterselie

1 handje vermicelli

Bereiding

Doe de helft van de fijngesneden ui, prei en wortel in een pan samen met het water. Daarbij de kippenpoten, laurierblaadje, stukje foelie, gember, peper en verse peterselie. Breng de soep aan de kook en laat circa een uur pruttelen. Zeef de soep en zet de bouillon terug op het vuur. Pluk het kipvlees uit elkaar. Voeg de rest van de groenten, eventueel een bouillonblokje en de kip en toe aan de soep. Laat een half uur zachtjes pruttelen. Voeg de laatste vijf minuten de vermicelli toe. Breng nog even op smaak met wat zout en peper en bij een hardnekkige verkoudheid wat sambal.