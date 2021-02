Oproep: op gewicht gebleven of wat ’coronakilo’s’ te zwaar?

Lifestyle

Dit zijn de meest bekende graven ter wereld

In VRIJ lees je dit weekeinde dat wandelen over begraafplaatsen in de coronacrisis populairder is dan ooit. Want behalve laatste rustplekken zijn het vaak ook mooie wandellocaties. Velen komen er om tot rust te komen of om er te genieten van de natuur. Maar er zijn ook begraafplaatsen die veel mense...