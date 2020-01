Dit is dé trend op kampeergebied

Kampeerwebsite Camp-to-go noteerde in de camperverkoop een stijging van 5,2 procent ten opzichte van recordjaar 2018. In totaal werden er 2.098 stuks verkocht. Ook bij de caravanverkopen werd voor het vijfde jaar op rij een stijging genoteerd. In 2019 werden exact 7.034 nieuwe caravans afgeleverd (+ 6,1 procent).

Trend

De opvallendste trend in de wereld van kamperen is zonder meer de daktent. De naam zegt het al: zo’n daktent plaats je eenvoudig op het dak van je auto, zodat je je huis altijd bij de hand hebt, waar je je vierwieler dan ook parkeert. Niet voor niets kwam MINI eerder met een speciaal ontworpen daktent voor haar Countryman-model. De zogeheten AirTop zit verstopt in een dakkoffer, en met een klein zetje duwen gasveren de boel omhoog, waardoor binnen enkele minuten een slaapplek voor twee personen tevoorschijn komt. Maar er zijn ook daktenten compleet voor een heel vierpersoonsgezin, en daar komen er steeds meer van.

Ons land is met 555.768 caravans en campers overigens nog altijd één van de grootste caravanlanden van Europa, een aantal dat nog jaarlijks toeneemt.

Benieuwd naar deze en nog meer trends op kampeergebied? Op de Vakantiebeurs, die tot en met 19 januari in de Jaarbeurs in Utrecht plaatsvindt, is in hal 7 een compleet paviljoen, genaamd Kamperen aan de Kust, aan kamperen gewijd. Zo kun je bijvoorbeeld proefliggen in een van de daktenten en ontvang je advies op maat over populaire kampeerbestemmingen en de leukste campings. Op het ANWB Kamperen Terras waan je je in een strandtent aan de Nederlandse kust en op het Bella Italia Terras voel je je al helemaal thuis in dat prachtige vakantieland, met Italiaanse hapjes en Italiaans straattheater.

Ook leuk: bij Camp-to-Go kun je alvast een kijkje in de toekomst nemen in de Camping van de Toekomst.