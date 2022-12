Premium Het beste van De Telegraaf

Reizen Barbados: het eiland van de groene aap, verraderlijke drankjes en urenlang dansen

Door Marlou Visser Kopieer naar clipboard

Barbados heeft een magische onderwaterwereld. Ⓒ foto Getty Images

Als zelfs de KLM-crew een beetje jaloers is, weet je dat je met Barbados een goede bestemming hebt gekozen. Al vanuit de lucht kun je zien hoe groen dit tropische eiland in de Caraïbische Zee is, met witte stranden en een stralend blauwe zee.