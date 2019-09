Perfecte kipfilet via de cloud

Altijd de grote vraag als je aan het bakken bent of achter de barbecue staat. Sinds kort niet meer voor mij met de Meater: ’s werelds eerste draadloze slimme kernthermometer.

Steek de Meater, die via bluetooth verbonden is met een mobiel apparaat, in het vlees of de vis en in de app verschijnt de temperatuur van het te bereiden eten en tevens de omgevingstemperatuur. In de app kun je alle soorten vlees en vis uit de Meater-database kiezen en hoe je het wilt hebben. Een medium-well kipfiletje of een biefstuk medium-rare? Geen probleem. In twee klikken ingesteld en bakken maar. Het behouden van de bluetooth verbinding door al het metaal van de oven of barbecue lukt, maar vereist wel aandacht.

Na een paar minuten geeft de app aan hoe lang het nog gaan duren en vijf minuten voor tijd krijg je een alarm op je telefoon. Betrapte mij er op dat het heel verslavend is om regelmatig (vanaf de bank) te kijken hoe het digitaal met de kifpfilet gesteld is.

Af en toe draaien, terwijl je op afstand keurig je kipfilet ‘volgt’, inclusief een mooie grafiek met alle temperaturen. Als je toestemming hebt gegeven kun je ook gebruik maken van de Meater-cloud. Een ‘cook sharen’ via whatsapp of de mail is ook eenvoudig.

Meater+ is verkrijgbaar in meerdere talen. Ook is er een Block met vier Meaters. Nederlands wordt begin volgend jaar verwacht.

Plus

Eenvoudig gebruik. Accuraat.

Min

Meater nogal stevig uitgevoerd.

Waardering

✭✭✭✭✩

Prijs

Meater +: € 109

Meater Blok: € 299