Recept van de dag: Visovenschotel

Mijn oven een stuk van de muur getrokken, tussen de keukenkastjes uit. Vlak voordat het appeltaart,- stoofseizoen begon, begaf de thermostaat het. Een jongeman klimt er lening overheen. Ik heb een haatliefde verhouden met mijn Lacanche, zeg ik stoer. Ik vind het maar een aanstellerige Fransoos maar kan er ook weer heel blij mee zijn als alles het weer doet. Wat een fenomenale klap warmte komt eruit.

Verwarm de oven voor op 180 graden Celsius.

Leg de witvis in een steelpan met een halve liter melk, het laurierblad en wat zout. Breng de melk aan de kook, zet het vuur uit, en doe een deksel op de pan gedurende 5-7 minuten. Haal de vis uit de pan en bewaar de melk.

Kook de aardappelen gaar, giet deze af en voeg boter en melk toe. Stamp ze en breng op smaak met nootmuskaat, zout en peper. Blancheer de doperwten als ze vers zijn 2 minuten in kokend water.

Smelt nog 50 gram boter in een steelpan op laag vuur. Voeg nu de bloem toe en gaar deze al roerend in 1 minuut. Schenk nu beetje bij beetje de melk toe (waarin de vis was gepocheerd) terwijl je roert met een garde totdat dit een mooie massa is geworden. Breng op smaak met zout en peper. Zet de bechamelsaus apart.

Neem een ovenschaal en verdeel de vis met de doperwten over de bodem. Brokkel stukken ei over de vis. Verdeel nu de bechamelsaus over de vis en de stukken ei. Verdeel nu de aardappelpuree hier overheen en smeer deze goed uit. Strooi de geraspte kaas over de puree. Bak de ‘pie’ in 20-25 minuten in de oven goudbruin.

Nodig voor 4 vissers:

600 gr witvisfilet, mag ook in stukken

500 dl melk en nog 100 dl

1 laurierblad

1 kg aardappels, geschild

50 gr boter en nog eens 50 gr

½ theel nootmuskaat, versgeraspt

100 gram doperwten

60 gr bloem

4 eetl verse bladpeterselie

8 eieren, hardgekookt

150 gr oude kaas, geraspt