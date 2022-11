Premium Het beste van De Telegraaf

Lisa Loeb: ’Ik viel op foute mannen’

Door Kitty Herweijer

Lisa Loeb presenteert FBOY-island. Ⓒ HBO

Fuckboy, het is een ingeburgerde term in het moderne datingleven. Het beschrijft een man, die vrouwen aan het lijntje houdt, gemixte signalen uitzendt en speelt met gevoelens. „Vroeger werden ze casanova's of players genoemd, zegt presentatrice van het nieuwe Fboy island Lisa Loeb. „Nu zien we ze eindelijk voor wat ze zijn: fuckboys.”