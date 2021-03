Schuren met beleid, zo doe je dat

Ken je dat verhaal nog dat ik de container in moest om een paar oude Amsterdamse paneeldeuren te redden? En de knappe nieuwe paneeldeuren in onze hal die dat meissie van mij lelijk vond?

De eerste paneeldeur hangt inmiddels op zijn plek, maar dat ging niet zonder slag of stoot. De deur had meerdere lagen verf. Dus gaf ik haar een schuurmachine en kon ze aan de slag. Toen ik een uur later ging checken, stond mijn meissie behoorlijk te zuchten en te steunen en zag ik dat ze wel heel rap door het schuurpapier heen ging. Zonder direct commentaar te leveren, bekeek ik de gebruikte stukken. Het leek alsof er lijm op zat. Ik besloot haar te helpen. De schuurmachine ging dit klusje niet klaren.

Opruwen

Vaak wordt naar de schuurmachine gegrepen. Deze wordt over het algemeen gebruikt om geschilderde of onbeschilderde oppervlaktes op te ruwen voor een betere hechting voor de nieuwe verflaag. Er zijn drie soorten: vlak-, excentrische en lineaire schuurmachines. De laatste en de excentrische machines die de mogelijkheid hebben om tot een directe aandrijving te schakelen, zijn geschikt voor kaalhalen.

Schuren moet je in stappen doen: van grof naar fijn. Je moet oppassen dat je de machine geleidelijk over de oppervlakte beweegt, anders krijg je kuilen.

Niet alle geverfde ondergronden laten zich lekker schuren. Door het inbrengen van warmte kan verf op olie- of alkydbasis stroperig worden waardoor het schuurpapier snel volloopt. Dit was het geval bij mijn meissie.

Bij oudere deuren grijp ik liever naar de traditionele methode van verf verwijderen: de brander, met een heteluchtpistool. Dat kan met een gasbrander, maar dat laat ik liever aan de professional over want voor je het weet staat je hele deur in de fik.

Ook met een heteluchtpistool moet je oppassen voor brand want sommige kun je tot wel 650 graden instellen. Dus handschoenen aan, verf verhitten tot hij blazen vertoont en dan met een driehoekkrabber de zachte verf verwijderen. Laag voor laag. Doe het buiten, want de damp kan schadelijk zijn. Zorg voor een emmer water in de buurt, voor de zekerheid.

Afbijtmiddel

Je kunt ook een afbijtmiddel kiezen. Nu gaan bij veel mensen meteen de nekharen overeind staan. Het belangrijkste middel dat wordt gebruikt, is dichloormethaan. Aan deze stof is een aantal gezondheidsrisico's verbonden. Vooral het lage kookpunt en de daarmee samenhangende hoge dampspanning en snelle opname via de longen spelen een rol.

Nieuwere generaties afbijtmiddelen zijn echter gebaseerd op minder vluchtige en bijna onschadelijke stoffen. Het blijft natuurlijk een bijtend middel, dus handschoenen aan en je ogen beschermen. Het grote voordeel van afbijtmiddel is dat je, in het geval van hout, de ondergrond niet beschadigt en je ook heel goed de verf van geprofileerd hout krijgt.

Dan is er ook een vierde methode: de lakfrees. Een machine die instelbaar is om lagen tot 0,3 mm te verwijderen.

Op mijn YouTube-kanaal Mulder Maakt staat een video waar ik alle methoden demonstreer.