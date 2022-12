Dagrecept: Tomatensoep met wortel en koolrabi

Lavas (ruikt naar Maggi) vind je bij de groenteboer of speciaalzaak, maar basilicum kan ook. Dan wordt de olie meer fris en aromatisch. Een recept van Jeroen Meus uit zijn nieuwe boek Groentekost (Manteau). Verhit een scheut olie in een pot. Snijd de sjalotten in ringen, plet de knoflook en fruit ze.

Snijd de koolrabi, selderij, wortelen en zoete aardappelen in blokjes. Voeg toe aan de sjalotten en knoflook. Snijd de chilipeper fijn en voeg samen met de tomatenpuree toe; laat even stoven. Kruid de groenten met paprikapoeder, komijn, oregano en kurkuma. Voeg de tomatenblokjes en bouillon toe en breng aan de kook. Maak een bouquet garni met tijm, rozemarijn en laurier en voeg toe aan de soep.

Laat pruttelen totdat de groenten gaar zijn. Breng eventueel verder op smaak. Pluk de blaadjes van de lavas en doe in de blender met 2 dl olijfolie. Laat 10 minuten zachtjes draaien. Giet de groene lavasolie door een fijne zeef. Schep de soep in kommen en werk af met de olie.

Nodig:

- 2 dl olijfolie +extra

- 3 sjalotten

- 2 teentjes knoflook

- 1 koolrabi, 4 wortelen

- 2 stengels bleekselderij

- 2 zoete aardappelen

- ½ chilipeper

- 2 el tomatenpuree

- 400 g tomatenblokjes

- 3 liter groentebouillon

- takjes tijm en rozemarijn

- enkele blaadjes laurier

- 1 bosje lavas of basilicum

- paprikapoeder, komijn, oregano, kurkuma