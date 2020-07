Moors paleis moest wijken voor provinciehuis

Het Moorse Paleis is afgedekt tijdens de heiwerkzaamheden voor het provinciehuis.

Koninklijk Den Haag had eens ook een Moors paleis. In de dierentuin naast het Malieveld. De beesten verdwenen al in de oorlog maar het paleis week pas in 1968 na de voltooiing van het provinciehuis. De beeldbank van Zuid-Holland toont prachtige beelden van de (sloop)werkzaamheden van weleer.