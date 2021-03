’Olifanten waren tussen onze tenten op zoek naar eten’

Mooiste herinnering

„Een rondreis door Alaska, qua flora en fauna indrukwekkend. We zagen beren van zeer dichtbij, ook een moeder met twee kleintjes op het strand, zoekend naar schelpjes om te eten. Een enorme beleving.”

Drama

„India, veel historie en cultuur, maar veel opdringerige mensen die allemaal wat van je verwachten als ’rijke’ Nederlander.”

Vertraging

26 uur, op Schiphol op weg naar Amerika. Na wachten en nog eens wachten werden we met een noodpakket in een ’sneuvelhotel’ nabij Schiphol onder gebracht voor de nacht. De koffers bleven achter op Schiphol. De volgende dag met slechts een kwartier vertraging alsnog vertrokken.

Kofferprobleem

„Na aankomst in Boston kreeg ik mijn koffer met TSA-slot met geen mogelijkheid meer open. Ten einde raad heb ik de technische dienst van het hotel gebeld. De technicus was wat argwanend. Na het controleren van mijn paspoort en reisbescheiden stelde hij vast dat het inderdaad mijn koffer was. Na wat breekwerk lukte het hem. Bij het opendoen van de koffer vond ik een briefje van de douane dat ze ’m hadden opengemaakt voor inspectie. Ik denk dat de douane onbedoeld de code heeft veranderd.”

Ultieme gadget

„Ik verzamel Amerikaanse nummerborden van de staten waar we zijn geweest.”

Gekkigheid

„In 1982 mocht je in Kenia nog in de parken slapen in een tent. Op een avond stond er een olifant tussen onze tenten, op zoek naar eten. De bewaking lag in het safaribusje te pitten. Ik heb snel al het beschikbare brandhout op het kampvuur gegooid. De inmiddels wakker geworden bewakers joegen de olifant weg.”

Gekste gegeten

„Kippenpoten, compleet met nagels in Nepal! Ze werden vooraf gefrituurd. Ze waren knapperig, maar niet echt mijn smaak. Voor de Nepalezen een delicatesse.”

Favoriet adres

„Harrah’s Casino in Las Vegas. In de pianobar zingt de cultheld Pete Vallee, beter bekend als Big Elvis, alle Elvis-klassiekers met als uitsmijter Viva Las Vegas.”

Fout

„Het robotrestaurant Kabukicho in Tokio waar vrijwel uitsluitend junkfood verkrijgbaar is. Voor de rest is alles hysterisch over de top in het teken van de Manga-cultuur. Een show met rook, lichteffecten, lasers, muziek, robotgevechten, blingbling en andere gekkigheid. Je staat na afloop verdwaasd van alle indrukken buiten. Zo fout dat het toch leuk is.”

Ook in de rubriek Mijn Reis? Mail naar vrij@telegraaf.nl.