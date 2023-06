Geen enorm budget of lange wensenlijst? Deze auto’s koop je voor 7500 euro

Occasionselectie

Audi A1 (2010 – 2018)

De A1 is straf geveerd, lekker kort en ‘hoekig’ en daarmee heeft hij een heel sportief weggedrag. Zo lang je alleen of met z’n tweeën rijdt, heb je er geen last van dat het interieur best krap is. We kiezen en 1,4. Die haalt in normaal verkeer 1 op 14. Voor € 7.499 vinden we een heel mooie 1.4 TFSi (2011, 160.000 km) bij een autobedrijf in Montfoort. Hij is donkerblauw met een zilvergrijs dak, mooie 17-inch wielen, een S-Line met een heel complete uitrusting.

BMW 1-serie (2004 – 2011)

Wie eenmaal BMW rijdt, wil niet anders meer. Dat geldt ook voor de 1-serie, met zo’n mooi lopende viercilinder, precieze versnellingsbak, achterwielaandrijving en een ragfijne besturing. Naast de sportieve rijeigenschappen is een 1-serie ook best comfortabel.Kijk bij een occasion wel uit, want vaak hebben ze een zwaar leven achter de wielen. Onze keuze valt op de grijs metallic 116i ‘Corporate Lease’ (2010, 95.000 km), voor € 7.490 te koop bij een autobedrijf in Woudenberg.

Volvo C30 (2006 – 2013)

In zijn lange historie heeft Volvo een paar keer sportievere auto’s gemaakt dan we van het merk gewend zijn. De C30 was er zo een. Je hebt ze met een viercilinder, maar alleen al voor het geluid wil je zo’n heerlijke vijfpitter. Ok, die voel je soms aan je stuur trekken, maar dat verzwijgen we gewoon. De ruimte is ook hier bescheiden, maar er staan fantastische voorstoelen in. Bij een autobedrijf in Hengelo staat een mooi complete, zwarte 2.4 Momentum (2007, 166.000 km) voor € 7.400.

Technische aandachtspunten

Audi A1

Bij de 1,2 TSi-motor komen ‘doorslaande’ bougiekabels wel eens voor. Neem er voor de zekerheid eentje als reserve mee. Een 1,2 of 1,4 TSI die slechter gaat lopen, is inwendig vervuild door te veel korte stukjes rijden. Reinigingsmiddel in de brandstof en een flink stuk rijden helpt. Een 1,4 TSi met veel kilometers kan problemen hebben met de aansturing van de injectie. Dat is gewoon ouderdom.

BMW 1-serie

De zekeringkast in het interieur blijkt niet het eeuwige leven te hebben. Vooral de 116i heeft last van slapper wordende spanner op de distributieketting. De motor gaat dan steeds minder mooi lopen. Daar moet een nieuwe in. Het contactslot is ook een bekend euvel. Als er storingen optreden, gauw naar de garage en een nieuw slot erin, voordat de motor niet meer start.

Volvo C30

De vijfcilinders veroorzaken soms paniek door fluiten! Dat zit in de carterventilatie. Rij maar gauw naar de garage, want dit is wel even een reparatie. Zoals bij veel moderne auto’s kunnen er in de C30 elektronische storingen voorkomen. Vaak doordat de zekeringkast achter het dashboardkastje vochtig wordt, door een lekkage bij de afwatering van de voorruit. Dat lek moet dicht.

Beste keus

Oei, da’s weer een lastige, want persoonlijke smaak en voorkeur zijn hier zó sterk doorslaggevend! Volg dus vooral je eigen smaak, maar goed, verwacht je toch een objectief oordeel dan kiezen we voor de BMW, omdat dit het beste aanbod is.

