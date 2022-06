Dagrecept: groentesalade met pindasaus

Door Reza Bakhtali Kopieer naar clipboard

Een van mijn vaders favoriete gerechten was altijd petjel, een groentesalade met zelfgemaakte pindasaus. Dit Indonesische en Surinaamse gerecht lijkt op gado gado, maar de pindasaus is wat kruidiger en pittiger. Daar gaat ook het meeste werk in zitten. Het leuke is dat Jason Tjon Affo het recept, waaraan hij zijn eigen draai geeft, heeft opgenomen in zijn kleurrijke kookboek Vegan Rainbow Food (Becht). Het toeval wil ook dat zijn vader eveneens fan is van deze dis en vond dat (een afgeleide van) dit gerecht in het boek moest staan. Voor de vleeseters onder ons: je zou de tofoe kunnen vervangen door gerookte of gebakken kip. De kousenband kun je, als het echt niet anders kan, eventueel vervangen door haricots verts.