Dagrecept: Marokkaanse salade van zoete aardappel

In onze familie kennen ze deze knol al wat langer; het gaat onder meer in het heerlijke Surinaams-Creoolse gerecht hêri-hêri, met stukjes cassave, gebakken banaan, bakkeljauw en kousenband. Maar ook in Noord-Afrika is hij erg populair. Het goede nieuws is dat die zoete, ietwat kruidige knol de laatste jaren ook uit de Nederlandse grond wordt gehaald. Wij gaan voor een Marokkaanse salade met een kruidige dressing, uit het boek De kunst van simpel koken van Alice Waters (Nijgh & Van Ditmar).

Schil de zoete aardappels, snijd ze in blokjes en hussel om met wat olijfolie en zout. Rooster ze gaar in een oven van 190 graden en laat afkoelen. Voor de marinade meng je de saffraandraadjes met de geraspte gember, komijnpoeder, paprikapoeder, zout naar smaak, vers citroensap en olijfolie. Roer hierdoor de gehakte koriander en peterselie. Verdeel de marinade over de lauwe stukjes zoete aardappel, laat een halfuur trekken en serveer op kamertemperatuur.

Nodig voor 4 personen:

- 500 g zoete aardappels

- olijfolie, zout

- snuf saffraan

- 1 tl fijn geraspte gember

- snuf komijn poeder

- 1 tl paprikapoeder

- 2 el citroensap

- 3 el olijfolie

- 2 el gehakte koriander

- 1 el gehakte peterselie (alleen het blad)