Entertainment

Scheidingspapieren Kim en Kanye uitgelekt: ’Ruzie over vakantieplannen was de druppel’

Kim Kardashian wil scheiden van Kanye West vanwege ’onoverkomelijke verschillen’. Dat meldt The Sun, die de scheidingspapieren heeft ingezien. Een ingewijde vertelt aan het blad dat het de druppel was dat de realityster en rapper het niet eens konden worden over hun vakantieplannen.