Als ik onze brievenbus open, is deze vaak leeg. Verbazing dus toen er pas een envelop in lag met een handgeschreven adres. Sinds de ansichtkaart een ouderwets fenomeen is, de brief op sterven na dood, brievenbussen lastiger te vinden zijn en de postzegel bijna een euro kost, kan ik me niet herinneren dat iemand de moeite nam mij een echt kaartje te sturen.