Recept van de dag: heekfilet met zeekraal

Nodig voor twee personen:

•1 eetlepel amandelen, zonder vel en ongebrand

•2 heekfilets zonder vel van 150 gram

•125 gram zeekraal

•1 teen knoflook, gepeld

•1 tl kappertjes

•rasp van ½ citroen

•olie om te bakken

•50 gram boter

•zout en peper

Bereiding:

Bak de amandelen in een beetje olie bruin op middelhoog vuur. Zet apart. Breng de vis op smaak met wat zout. Verwarm twee goede lepels olie in een koekenpan op middelhoog vuur en bak de vis aan beide kanten in 3-4 minuten tot goudbruin.

Halverwege – als je de vis net heb omgedraaid – voeg je 20 gram boter toe. Houd de pan schuin en schep de gesmolten boter enkele keren met een lepel over de vis. Haal de vis uit de pan en houd warm onder bakpapier.

Verhit het restant boter en bak daarin de zeekraal met een teen knoflook. Blijf roeren zodat de knoflooksmaak er goed in komt te zitten. Zet het vuur uit en meng er de kappers en citroenrasp door. Serveer de aangemaakte zeekraal met de vis erop. Beetje puree ernaast?