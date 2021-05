Recept: coquilles rigatoni van topkok Wouter van Laarhoven

Coquilles Rigatoni (4 pers.)

500 gr rigatonipasta

8 coquilles uit de schelp

300 cl kippenbouillon

300 cl slagroom

90 gr roomboter

30 gr bloem

2 theel truffelpasta (van goede kwaliteit)

100 gr Parmezaanse kaas

4 witte asperges (niet te dik)

4 groene asperges

200 gr morilles

1 geplet teentje knoflook

olijfolie

8 takjes fijngesneden bieslook

div. cress-soorten (optioneel)

Bereiding

Smelt 30 gr boter in een pan, roer met een garde bloem erdoor en vervolgens beetje bij beetje bouillon en room totdat de saus begint te binden. Voeg truffelpasta toe en breng op smaak met Parmezaan, peper en zout. Kook pasta al dente in water met zout. Bewaar half kopje kookvocht, giet pasta af en roer door de truffelsaus. Voeg evt. kookvocht toe als de saus te dik is. Zet asperges op in koud water met zout en 30 gr boter. Zodra het water kookt, de pan van het vuur en met deksel erop ca. 10 min. laten staan. Halveer morilles in de lengte en bak kort aan in 30 gr boter met knoflook. Snijd coquilles in vieren en bak op hoog vuur in wat olijfolie zodat ze vanbinnen nog half rauw zijn. Schep pasta in warme diepe borden, leg daarop morilles en coquilles en geef alles nog een draai van de pepermolen. Garneer met bieslook en cress.