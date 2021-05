Kookboek getest: krokante kalkoenburger zonder schuldgevoel (+ recept)

Instant honger krijgen als je een kookboek doorbladert, dat is altijd een goed teken. De foto’s in dit boek van foodblogster Laurence Bemelmans – ook wel bekend als As cooked by Ginger – zien er heerlijk uit. Zeker de desserts kan ik niet bekijken zonder dat mijn gedachten afdwalen: ik wil dit zo snél mogelijk maken en eten.

Maar voor ik in de chocolade, aardbei- en of room duik, komt de kalkoen-krokant-burger op tafel. Van de ingrediëntenlijst ben ik al fan, want heel simpel. Zelfs gewoon paneermeel, waar in heel wat recepten tegenwoordig bijvoorbeeld speciaal om panko wordt gevraagd. Minpuntje aan het lijstje: de benodigdheden staan niet gegroepeerd. Zo heb je 1 ei nodig, en later nog eens 2 eieren – niet erg overzichtelijk.

Ook staat er geen gewichtsindicatie bij de kalkoenlapjes. Voor ik het besef liggen er lappen in de pan die amper tussen een hamburgerbroodje passen, oeps. Het koken is wel heel eenvoudig, zonder verrassingen.

En het proeven? Lekker, maar een echt voldaan gevoel blijft uit. Misschien waren de ingrediënten toch iets té simpel. Een extra snuifje cayennepeper voor wat meer pit in de guacamole was beter geweest. Of zelfs nog een extra sausje erbij? Of misschien een stukje ge- grilde ananas? Een sappig schijfje tomaat? Het had deze burger toch nog net dat ietsje méér kunnen geven. Maar niets dat een topdessertje niet snel kan doen vergeten.

Recept: Kalkoen-krokant-burger met spiegelei en guacamole

Ingrediënten (voor 2 personen)

-1 tl kippenkruiden

-60g paneermeel

-2 kalkoenlapjes 2 el bloem

-1 ei

-1 avocado

-Sap van 1/2 limoen

-2 burgerbroodjes

-2 eieren

-4 blaadjes kropsla

-Peper, zout

-Olijfolie

-Boter

Bereiding

Verwarm de oven voor op 180 °C.

Voeg de kippenkruiden toe aan het paneermeel en meng. Wrijf de kalkoenlapjes in met de bloem, haal ze vervolgens door het ei en dan door het paneermeel. Verhit een flinke klont boter in een braadpan en bak er de kalkoenlapjes in aan. Korst aan op een hoog vuur tot ze een mooi goudbruin korstje krijgen en laat vervolgens verder garen op een laag vuur.

Maak ondertussen de guacamole. Prak de avocado met een vork en voeg limoensap, peper, zout en een scheutje olijfolie toe.

Snijd de burgerbroodjes in twee en leg met de binnenkant naar boven ongeveer 7 minuten in de oven. Verhit een klontje boter in een andere pan en bak 2 spiegeleitjes, die je kruidt met peper en zout. Neem de twee onderste helften van de burgerbroodjes en leg 2 blaadjes kropsla op elk broodje. Leg daarop de kalkoenburger en verdeel er de guacamole over. Eindig met het spiegelei en de bovenste helft van het broodje. Prik in het eigeel en zet je tanden in deze heerlijke lekkernij

Experimenteertip:

Serveer met aardappelwedges. Snijd enkele aardappelen in wedges en besprenkel met olijfolie. Kruid met je favoriete kruiden en zet 30 minuten in een voorverwarmde oven van 180 °C. Natuurlijk is dit ook lekker met gewone frietjes.