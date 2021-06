Woontrend: oranje domineert deze zomer

Premium Thuis & Tuin

Binnenkijken in het kleurrijke huis van Esther: ’Als iets lelijk is, schilder ik het over’

De een is nieuwsgierig, de ander zoekt inspiratie, maar we kijken allemaal graag naar hoe een ander woont. Deze week kijken we binnen in het kleurrijke huis van Esther Crena Uiterwijk, in Bussum.