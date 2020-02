Deze kleine hatchback heeft een Lotus-motor!

De Talbot Sunbeam Lotus is een hot hatchback van de heerlijke oude stempel. Hij is net zo groot als een Volkswagen Up, maar heeft achterwielaandrijving, een 150 pk Lotus Esprit-motor en een laag gewicht. In deze nieuwe aflevering van Peters Proefrit alles over deze homologatiespecial die ook nog eens wereldkampioen rally werd.